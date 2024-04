Joker: Folie à Deux - Harley Quinn źródłem wszelkiego zła? Znaczenie muzyki zrozumiemy po seansie

Warner Bros.

Wczoraj zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Joker: Folie a deux. Materiał skupia się m.in. na początkach relacji Arthura Flecka i Harley Quinn. Jak zauważają internauci, związek pary może być odwrotnością zależności, którą zobaczyliśmy w komiksach. W produkcji Todda Phillipsa to właśnie grana przez Lady Gagę antybohaterka wydaje się tą postacią, która namawia protagonistę na ponowne przeistoczenie się w Księcia Zbrodni.

I tak w trailerze Harley proponuje Fleckowi ucieczkę z Arkham, w innym miejscu maluje jego twarz, by w końcowej sekwencji zwiastuna - rysując czerwony uśmiech na dzielącej ich szybie - zwrócić się do Arthura słowami: "Chcę zobaczyć prawdziwego ciebie". Przypomnijmy, że w komiksach DC to Joker doprowadził do przemiany psychiatry Harleen Quinzel w antagonistkę; kobieta najpierw zakochała się w swoim pacjencie, później natomiast wykazywała coraz większą fascynację jego brutalnymi metodami działania.

Znaczenie muzyki w Jokerze 2

Sam reżyser zabrał z kolei głos na temat użytej w filmie konwencji musicalu. Phillips stwierdził, że prawdziwe znaczenie muzyki odkryjemy dopiero po seansie:

Tonacja drugiego filmu nie różni się zbytnio od tego, co zobaczyliśmy w pierwszej części. Arthur wciąż sprawia wrażenie dziwaka, wydaje się zamknięty w sobie, ale w jego wnętrzu skrywa się muzyka. Ma też pewną dozę gracji. Ten fakt odbił się w tańcu, który widzieliśmy w pierwszym filmie. Nie wydawało się więc, że (wykorzystana w Jokerze 2 muzyka - przyp. aut.) to taka rewolucja. Jest zupełnie inaczej. Sądzę, że nabierze to sensu już po seansie.

YouTube usuwa ostrzeżenie

Przypomnijmy, że zwiastun produkcji na YouTubie początkowo poprzedzony był ostrzeżeniem o tym, iż treść "może zawierać materiały związane z samobójstwem i samookaleczaniem". Rzecznik platformy po kilku godzinach przyznał, że był to błąd:

Nasz system nieprawidłowo zastosował w tym przypadku pełnoekranowe ostrzeżenie. Zwiastun pozostaje dostępny na YouTubie już bez niego.

Joker 2 wejdzie na ekrany kin 4 października.