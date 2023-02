Joker - kto spróbuje wskrzesić największego wroga Batmana? Przy okazji ukradną Batmobile!

Fot. DC COMICS

Choć ukazał się już finał Batman: Beyond the White Knight, to uniwersum nadal będzie kontynuowane. DC ujawniło pierwsze spojrzenie na to, co czeka nas w przyszłości. Zobaczcie plansze do nowego komiksu Batman: White Knight Presents: Generation Joker.

Przy projekcie ponownie będą współpracować Sean Murphy, Katana Collins (Batman: White Knight Presents: Harley Quinn) i Clay McCormack (Batman: White Knight Presents: Red Hood). Za ilustracje i stronę graficzną będzie odpowiadać Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Superman vs. Lobo).

Joker - kto spróbuje wskrzesić największego wroga Batmana?

W komiksie Batman: White Knight Presents: Generation Joker głównymi bohaterami będą Jackie i Bryce, którzy wybiorą się w nieoczekiwaną podróż z hologramem Jokera. Oto oficjalny opis DC:

Kiedy zbuntowane bliźniaki uciekają skradzionym batmobilem, tylko szybko blaknący hologram Jokera Jacka Napiera może im pomóc w bezpiecznym powrocie do domu i trzymaniu się z dala od rodzinnego biznesu. Jednak życie przestępców to nie jedyna pokusa, jaka stanie na ich drodze: dzieciaki odkryją mroczną tajemnicę, dzięki której będą w stanie na zawsze wskrzesić swojego ojca! Czy uda im się odrodzić największego wroga Mrocznego Rycerza, mając na karku całą rzeszę byłych przeciwników i sojuszników Batmana?

Batman: White Knight Presents - Generation Joker #1