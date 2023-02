TOP 10: Najbardziej piracone filmy w 2022 roku. Kto pokonał Batmana i Doktora Strange'a?

Fot. Materiały prasowe/Paulina Guz

Variety Intelligence Platform opublikowało raport, który pokazuje 10 najbardziej piraconych filmów w 2022 roku. Oparto się na danych, które przekazała firma badawcza Muso. Wynika z nich, że większość nielegalnie oglądanych tytułów to produkcje superbohaterskie. Nawet Black Adam, który trafił na ekrany kin dopiero w październiku, zdobył wysokie noty w niechlubnym rankingu. Poza tym na liście są też między innymi Batman, Doktor Strange w multiwersum obłędu, Spider-Man: Bez drogi do domu, Eternals i Uncharted. Zobaczcie sami.

TOP 10: Najbardziej piracone filmy w 2022 rok

Wśród 10 najbardziej piraconych filmów są nie tylko głośne produkcje superbohaterskie. Top Gun: Maverick także znalazł się w rankingu. Co ciekawe, tytuł był hitem w box office, ale jeśli chodzi o nielegalnie oglądane filmy, zajmuje dość niską pozycją na tle konkurencji. To może nie być przypadek. Według danych Muso skoki piractwa najczęściej zbiegają się w czasie z premierami na platformach streamingowych, dzięki którym na rynku pojawiają się nielegalne kopie bardzo dobrej jakości.

Można więc założyć, że jeśli widz ma dostęp jedynie do kiepskiego nagrania ukrytą kamerą z kina, to jest większe prawdopodobieństwo, że postanowi wybrać legalne źródło. A jeśli produkcję można obejrzeć nielegalnie w dobrej jakości, to będzie bardziej piracona.

Encanto (6%

Wynik obok tytułu oznacza udział procentowy w piractwie wśród tytułów.