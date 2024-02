Jonah Hex - Josh Brolin nigdy nie przestanie narzekać na film. Odniósł się do ciężko chorego reżysera

fot. Warner Bros. // Legendary Entertainment

Film Jonah Hex z 2010 roku okazał się wielką klapą finansową. Przy budżecie 47 milionów dolarów zarobił tylko 11 milionów dolarów. W serwisie Rotten Tomatoes ma tylko 12% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków, a 20% od widzów.

W głównej roli w tym westernie opartym na komiksie DC wystąpił Josh Brolin. Aktor już wcześniej wspominał o małym doświadczeniu debiutującego reżysera Jimmy'ego Haywarda, które wskazywał jako jeden z powodów klęski produkcji. Mimo że podobał mu się jego entuzjazm, to uważał, że nie traktował filmu tak, jak według niego powinien.

Udzielając wywiadu GQ na tematDiuny: Część druga, Brolin został zapytany o swoje doświadczenia związane z Jonah Hexem. Aktor przyznał, że prawdopodobnie nadal będzie krytykował film przy każdej okazji.

Nigdy nie przestanę narzekać na Jonaha Hexa, bo to był gówniany, pieprzony film!

Aktor dodał, że nie żywi już żadnej urazy do Haywarda, z którym niedawno ponownie nawiązał kontakt, przepraszając za swój udział w niepowodzeniu filmu. Reżyser w ostatnim czasie walczył z rzadkim rakiem skóry, a guzy pojawiły się na jego twarzy, co wymagało operacji usunięcia części policzka, nosa i kości twarzy.

Przypomniało mi to, że nie można po prostu na kogoś utyskiwać. Nie wiem, co do cholery dzieje się w jego życiu. Mam na myśli całkowitą rekonstrukcję twarzy, całą tę sprawę.

Brolin ponownie wcielił się Gurney Halleck w drugiej części Diuny. Ponadto niebawem zobaczymy go w komedii Brothers. Według plotek ma też pojawić się w Deadpool & Wolverine.

Jonah Hex - fabuła

Brutalna przeszłość Jonaha obrosła już w legendę i stała się mitem, zostawiając go jedną nogą w zwykłym świecie, a drugą po 'tamtej stronie'. Jedyna ludzka więź łączy Jonaha z Lilah (Megan Fox), na której życie w domu publicznym również pozostawiło głębokie blizny. Niestety, przeszłość dopada Jonaha, kiedy amerykańskie wojsko składa mu ofertę 'nie do odrzucenia': aby pozbyć się wiszącego nad nim nakazu aresztowania, musi wytropić i zatrzymać niebezpiecznego terrorystę Quentina Turnbulla (John Malkovich). Ale Turnbull, dawny wróg Jonaha, który właśnie zbiera armię i przygotowuje się aby urządzić prawdziwe piekło, nie spocznie, dopóki Jonah nie będzie martwy. [Opis dystrybutora]