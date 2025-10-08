placeholder
Jonathan Majors powróci do MCU? Aktor "nie może niczego zdradzić"

Jonathan Majors znów został zapytany o szanse na jego powrót do MCU jako Kang. Aktor całkowicie im nie zaprzeczył!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Jonathan Majors MCU
Jonathan Majors Marvel
W niedawnym wywiadzie dla U.S. Sun Jonathan Majors został zapytany, czy jest jeszcze szansa na jego powrót do MCU. To kwestia plotek o jego powrocie, które chciano potwierdzić lub zdementować. 

Jonathan Majors - czy pojawi się jeszcze w MCU?

Nie mogę zdradzić niczego na ten temat. Dobra, to jest Multiwersum, zawsze jest szansa. Zawsze jest na to dużo możliwości.

Jonathan Majors zdradził też, że cieszy się, że tak wielu fanów czeka na jego powrót. Wcześniej aktor pożegnał się z MCU wskutek ciągnących się za jego osobą kontrowersji. Został zwolniony po tym, jak został oskarżony przez byłą dziewczynę o napaść i nękanie i został uznany za winnego. Niedawno w wywiadach wspominał, że chciałby wrócić do uniwersum i swojej roli i nie poddaje się w walce o powrót do Marvel Studios. 

Warto przypomnieć, że pierwotnym tytułem filmu Avengers: Doomsday było The Kang Dynasty. Wiąże się to z tym, że pierwotnie postać Kanga miała być kolejnym z największych złoczyńców MCU, jednak studio zmieniło plany i obecnie będzie to doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr. Ta decyzja wzbudziła wiele emocji wśród fanów, przez co powrót Kanga w jednej z nadchodzących części Avengersów wydaje się mało prawdopodobny - nie jest on jednak całkowicie niemożliwy.

Jonathan Majors chce wrócić do MCU i wysłał nawet list do Kevina Feige. Czy dostał odpowiedź?

 

Źródło: comicbookmovie

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

