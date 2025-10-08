Jonathan Majors powróci do MCU? Aktor "nie może niczego zdradzić"
Jonathan Majors znów został zapytany o szanse na jego powrót do MCU jako Kang. Aktor całkowicie im nie zaprzeczył!
W niedawnym wywiadzie dla U.S. Sun Jonathan Majors został zapytany, czy jest jeszcze szansa na jego powrót do MCU. To kwestia plotek o jego powrocie, które chciano potwierdzić lub zdementować.
Jonathan Majors - czy pojawi się jeszcze w MCU?
Jonathan Majors zdradził też, że cieszy się, że tak wielu fanów czeka na jego powrót. Wcześniej aktor pożegnał się z MCU wskutek ciągnących się za jego osobą kontrowersji. Został zwolniony po tym, jak został oskarżony przez byłą dziewczynę o napaść i nękanie i został uznany za winnego. Niedawno w wywiadach wspominał, że chciałby wrócić do uniwersum i swojej roli i nie poddaje się w walce o powrót do Marvel Studios.
Warto przypomnieć, że pierwotnym tytułem filmu Avengers: Doomsday było The Kang Dynasty. Wiąże się to z tym, że pierwotnie postać Kanga miała być kolejnym z największych złoczyńców MCU, jednak studio zmieniło plany i obecnie będzie to doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr. Ta decyzja wzbudziła wiele emocji wśród fanów, przez co powrót Kanga w jednej z nadchodzących części Avengersów wydaje się mało prawdopodobny - nie jest on jednak całkowicie niemożliwy.
Jonathan Majors chce wrócić do MCU i wysłał nawet list do Kevina Feige. Czy dostał odpowiedź?
Źródło: comicbookmovie
