To koniec Jonathana Majorsa? Kolejne oskarżenia, prokuratora bierze sprawę w swoje ręce

Jonathan Majors ma stawić się w sądzie 8 maja. Przesłuchanie będzie dotyczyło zarzutów o przemoc domową, o których już informowaliśmy. Jednak to nie koniec problemów aktora. Jak donosi Variety, kolejne ofiary Jonathana Majorsa skontaktowały się z prokuraturą po informacji o jego aresztowaniu. Współpracują w tej sprawie ze służbami.

Na ten moment prokuratura odmówiła komentarza portalowi Variety. Sytuacja pogorszyła się tuż po tym, jak agent aktora i jego firma PR-owa zdecydowali się zerwać z nim współpracę przez jego problemy prawne.

Jonathan Majors niewinny?

Prawniczka aktora w oświadczeniu po raz kolejny potwierdza niewinność Majorsa. Dodaje, że przekazali prokuraturze dowody na to, że oskarżenia są fałszywe. Twierdzi, że Majors zostanie całkowicie oczyszczony z zarzutów.

Cała sytuacja to gigantyczny problem dla kariery Jonathana Majorsa. Na przełomie 2022 i 2023 roku aktor stał się gwiazdą z najwyższej półki. Wszystko za sprawą ról w Creedzie 3 i Ant-Manie 3. Rola Kanga Zdobywcy, nowego głównego złoczyńcy MCU, miała mu zapewnić popularność na lata.

Variety donosi, że za rolę w Avengers: The Kang Dynasty Majors miał dostać na rękę 20 mln dolarów plus procent z wpływów z box office. Jego postacie (bo Kang to więcej niż jedna osoba) miały odegrać kluczową rolę w Avengers: Secret Wars. Według Variety Disney i Marvel monitorują sytuację na bieżąco i nie mają zamiaru podejmować pochopnych decyzji.

Prace na planie Avengers 5: The Kang Dynasty ruszą wiosną 2024 roku. Nie wiemy, czy Majors zdoła uratować swoją karierę, czy ostatecznie się pogrąży. W połowie 2023 roku zobaczymy go w 2. sezonie Lokiego w roli jednej z wersji Kanga.

Dodajmy jeszcze, że Protagonist Pictures zdecydowało się zwolnić Jonathana Majorsa z nadchodzącego filmu The Man in My Basement. Do tego zwolniono go z planowanych reklam.

Majorsa ma też zagrać w produkcji 48 Hours in Vegas. Powierzono mu rolę Dennisa Rodmana, gwiazdy NBA. Według źródeł Variety studio monitoruje rozwój sytuacji i jeszcze nie podjęło decyzji.

- Prawda jest taka, że wszyscy czekają na to, co zrobi Marvel. To nie oznacza, że każdy potem zrobi to samo, ale na tę decyzję ludzie czekają - powiedział informator.

Pewnie wiele będzie zależeć od tego, co dalej zrobi prokuratura i czy sprawa domniemanego pobicia dziewczyny trafi do sądu.

