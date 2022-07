Jordan Peele kazał fanowi odłożyć telefon - "Nie toleruje żadnych oszczerstw pod adresem Johna Carpentera!"

Źródło: CBS All Access

Fan stwierdził, że Jordan Peele może być najlepszym reżyserem horrorów wszechczasów. Jednak filmowiec, znany z takich wysoko ocenianych filmów grozy jak To my i Uciekaj!, nie zgodził się z nim. W żartobliwym tonie napisał, że nie toleruje żadnych oszczerstw pod adresem jednego ze swoich ulubionych twórców, czyli Johna Carpentera. Wymiana zdań przebiegła na Twitterze i możecie zobaczyć ją poniżej.

Czyją stronę weźmiecie?

Jordan Peele nie uważa się za najlepszego twórcę horrorów

https://twitter.com/JordanPeele/status/1549851834533027840

Nie byle jaki fan zaczął tę rozmową, ponieważ był to Adam Ellis Wednesday, twórca komiksowy. Spytał kiedy ogłosimy Jordana Peele'a najlepszym reżyserem horrorów wszechczasów i czy można powiedzieć o jakimś innym twórcy gatunku, że stworzył 3 genialne filmy - i to z rzędu.

Choć schlebiło to reżyserowi, Jordan Peele sprzeciwił się temu i poprosił go o odłożenie telefonu, ponieważ chociaż kocha jego entuzjazm, to nie zniesie takich oszczerstw względem Johna Carpentera, znanego z Halloween, Christine i The Thing.