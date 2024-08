Jude Law o swojej postaci ze Star Wars: jest pełen sprzeczności

fot. Disney+

Jude Law udzielił wywiadu Rotten Tomatoes TV, w którym poruszono temat serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków. Rozmowa została przeprowadzona na imprezie D23, która odbyła się w sierpniu 2024 roku. Tam też ruszyła promocja serialu Star Wars.

Jude Law o postaci ze Star Wars

Według oficjalnych informacji Jude Law gra postać imieniem Jod. Zwiastun zdradził, że to osoba, która umie używać Mocy. Czy to oznacza, że jest Jedi? Niekoniecznie.

- Gram postać imieniem Jod. Przynajmniej jest to jedno z jego imion. Jest on kimś, kogo bohaterowie spotykają i stara się im pomóc wrócić na rodzinną planetę. Jako widz nigdy do końca nie wiesz, czy jest on godny zaufania, czy jednak niekoniecznie. Czy jest stoi po jednej stronie, a może po drugiej.. Ostatecznie jednak jest on częścią załogi. Niektórzy chcą, aby należał do niej, inni tego nie chcą. Nie mogę za dużo zdradzić. Powiem tylko, że jest on pełen sprzeczności.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - opis fabuły

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.

Premiera w grudniu 2024 roku.

