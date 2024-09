fot. Prime Video / Paramount Pictures

Jude Law porozmawiał z magazynem The Times of London o swojej roli w kultowym filmie Utalentowany pan Ripley, w którym wystąpił u boku Gwyneth Paltrow i Matta Damona. Aktor odegrał kobieciarza Dickiego Greenleafa, co przyniosło mu sporo nerwów. Pierwotnie w ogóle nie chciał wystąpić w filmie, ponieważ się, że później będzie utożsamiany z tą postacią.

- To było złudzenie i szaleństwo. W mojej głowie panowała panika, że zostanę zaszufladkowany jako ten przystojniak. Tak właśnie myślał mój 23-letni mózg. Co przegapiłem, idiotycznie, to złożoność tej roli, ale szczerze? Po prostu chciałem być poważnie traktowany.

fot. Paramount Pictures

Utalentowany pan Ripley - fabuła, gdzie obejrzeć?

Niezamożny, samotny młody człowiek Tom Ripley pewnego dnia otrzymuje propozycję, która odmienia jego życie. Na zlecenie bogatego biznesmena jedzie do Włoch, by sprowadzić stamtąd jego marnotrawnego syna Dickiego, który prowadzi życie playboya trwoniąc majątek ojca. Tom początkowo zdecydowany wypełnić misję, zmienia zdanie gdy poznaje Dickiego i jego piękną dziewczynę. Zafascynowany ich luksusowym stylem życia, postanawia zająć miejsce Dickiego. Opętany swym szalonym pragnieniem rozpoczyna swą podstępną grę oszustw i kłamstw, nie cofając się nawet przed morderstwem. Ale czy rzeczywiście: Lepiej być kimś na niby, niż nikim naprawdę?

Film dostępny na platformie Netflix oraz SkyShowtime. Można go również wypożyczyć na Amazon Prime Video.