Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Jumanji 4 - wiemy, kiedy rozpoczną się prace. Jest obsada

Fani długo czekali na Jumanji 4, czyli kontynuację trzech filmów z serii, które podbijały kina. Dwayne Johnson powróci w głównej roli, a oficjalne informacje zdradzają nowe szczegóły. Obsada została ujawniona.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  jumanji 4 
7. Jumanji: Następny poziom; 72% fot. materiały prasowe
Reklama

Fani czekają już sześć lat na Jumanji 4! Gdy w 2019 roku premierę miał hit Jumanji: Następny poziom, kontynuacja wydawała się formalnością, ale nic nie robiono w tym temacie. Teraz wiemy, że prace na planie mają rozpocząć się w listopadzie 2025 roku w Los Angeles. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan powrócą w głównych rolach, a za kamerą ponownie stanie Jake Kasdan.

Tron: Ares - recenzja filmu

Jumanji 4 -  obsada

Ogłoszono również nowe nazwiska. W obsadzie pojawią się Brittany O'Grady (Biały Lotos) oraz Burn Gorman (Beetlejuice Beetlejuice). Szczegóły ich ról oraz fabuły nie są znane. Finał filmu z 2019 roku sugerował jednak przeniesienie wydarzeń do świata rzeczywistego - jak w pierwszym filmie.

Jeff Pinkner oraz Scott Rosenberg napisali scenariusz. Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia oraz Jake Kasdan są producentami.

Przypomnijmy, że dwie poprzednie części osiągnęły w box office odpowiednio 962,5 mln dolarów oraz 801,6 mln dolarów. Trzecia odsłona była więc formalnością po sukcesie obu filmów. Oryginalne Jumanji z lat 90. zebrało 262,8 mln dolarów.

Premiera Jumanji 4 odbędzie się 11 grudnia 2026 roku.

Źródło: thehollywoodreporter.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  jumanji 4 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Jumanji 4
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia
-
Spoilery

Peacemaker bez 3. sezonu... na razie. Jakie są dalsze plany na DCU - Man of Tomorrow, Lanterns i inne

2 Wywiad z wampirem - sezon 3
-

The Vampire Lestat - pełny zwiastun. To 3. sezon hitu o wampirach pod nowym tytułem

3 Gambit
-

Gambit ostrzega: "Nie jesteście gotowi na to, co się stanie" w Avengers: Doomsday

4 Batman: Knightfall
-

Batman: Knightfall to nowa animacja z Mrocznym Rycerzem. Co o niej wiadomo i kiedy premiera?

5 22 Jump Street
-

Czy 23 Jump Street kiedykolwiek powstanie? Channing Tatum zdradza największy problem

6 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Rycerz Siedmiu Królestw - ile sezonów? Showrunnerka potwierdza plany

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e02

My Hero Academia

s21e11

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e200

Anderson Cooper 360

s2025e40

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e07

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e16

Niewyjaśnione tajemnice świata

s02e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lennie James
Lennie James

ur. 1965, kończy 60 lat

Claudia Black
Claudia Black

ur. 1972, kończy 53 lat

Stephen Moyer
Stephen Moyer

ur. 1969, kończy 56 lat

Matt Bomer
Matt Bomer

ur. 1977, kończy 48 lat

Sean Patrick Flanery
Sean Patrick Flanery

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV