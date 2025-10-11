Jumanji 4 - wiemy, kiedy rozpoczną się prace. Jest obsada
Fani długo czekali na Jumanji 4, czyli kontynuację trzech filmów z serii, które podbijały kina. Dwayne Johnson powróci w głównej roli, a oficjalne informacje zdradzają nowe szczegóły. Obsada została ujawniona.
Fani czekają już sześć lat na Jumanji 4! Gdy w 2019 roku premierę miał hit Jumanji: Następny poziom, kontynuacja wydawała się formalnością, ale nic nie robiono w tym temacie. Teraz wiemy, że prace na planie mają rozpocząć się w listopadzie 2025 roku w Los Angeles. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan powrócą w głównych rolach, a za kamerą ponownie stanie Jake Kasdan.
Jumanji 4 - obsada
Ogłoszono również nowe nazwiska. W obsadzie pojawią się Brittany O'Grady (Biały Lotos) oraz Burn Gorman (Beetlejuice Beetlejuice). Szczegóły ich ról oraz fabuły nie są znane. Finał filmu z 2019 roku sugerował jednak przeniesienie wydarzeń do świata rzeczywistego - jak w pierwszym filmie.
Jeff Pinkner oraz Scott Rosenberg napisali scenariusz. Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia oraz Jake Kasdan są producentami.
Przypomnijmy, że dwie poprzednie części osiągnęły w box office odpowiednio 962,5 mln dolarów oraz 801,6 mln dolarów. Trzecia odsłona była więc formalnością po sukcesie obu filmów. Oryginalne Jumanji z lat 90. zebrało 262,8 mln dolarów.
Premiera Jumanji 4 odbędzie się 11 grudnia 2026 roku.
Źródło: thehollywoodreporter.com
