Jungle Cruise 2: producent zapowiada dalsze losy Emily Blunt i Dwayna Johnsona

fot. Disney

Hiram Garcia, producent osadzonej w amazońskiej dżungli historii Wyprawa do dżungli zainspirowanej popularną atrakcją z Disneylandu, zdradził, co czeka bohaterów w drugiej części filmu: ''Myślę, że jedną z rzeczy, której fani mogą się spodziewać, jest to, że nasi bohaterowie obejmą większe terytorium” – Nasz pierwszy film osadzony był głównie pomiędzy Londynem a dżunglą amazońską, ale na następną przygodę mamy znacznie większe plany. To w połączeniu z przyjemnością oglądania, jak związek Franka i Lilly nadal ewoluuje, to tylko jedna z wielu rzeczy, na której dobrze się bawiliśmy, poszerzając tę historię.''

Garcia nie ukrywał również zadowolenia z aktorów wcielających się w kluczowych bohaterów: ''Kochamy Emily Blunt i nie możemy się nią nadziwić. Stała się tak bliską przyjaciółką zespołu produkcyjnego i ekipy filmowej. Ona i DJ są najlepszymi przyjaciółmi i są głęboko zaangażowani w nasz rozwój.''

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.