Jurassic World: Dominion rozbije bank. Finałowy prognozy box office zapowiadają hit

Jak donosi Deadline, Jurassic World: Dominion rozpocznie podbój Ameryki Północnej od kwoty 125 mln dolarów. Będzie to trzecie najlepsze otwarcie serii po rekordowym Jurassic World (208,8 mln dolarów) oraz Jurassic World: Upadłe królestwo (148 mln dolarów). Poza Top Gun: Maverick i Doktor Strange w multiwersum obłędu, superprodukcja nie ma żadnej konkurencji. Nie jest wykluczone, że otwarcie ostatecznie będzie większe, bo dinozaury mają to do siebie, że w poprzednich częściach pod tym kątem budowały zaskoczenia.

Jurassic World: Dominion - box office świat

Na świecie natomiast ma zebrać 120 mln dolarów z 59 krajów (w tym Chiny). Jest to kwota z krajów, w których film debiutuje. Dodając do tego rynki, w których jest wyświetlany od poprzedniego weekendu, widowisko ma zebrać ze świata 150 mln dolarów. Przypomnijmy, że do tej pory film ma na koncie 55,7 mln dolarów z 15 krajów. Sumując kwoty, globalne otwarcie ma zamknąć się na wyniku 325 mln dolarów. Budżet produkcji wynosi 165 mln dolarów.

Jurassic World: Dominion ma formę finału całej dotychczasowej serii, więc powrót postaci z Parku Jurajskiego może mieć znaczenie do przyciągnięcia większej liczby widzów, niż poprzednia część. To też może mieć wpływ na większe wpływy niż na ten moment się szacuje.

Top Gun: Maverick w obliczu takiej konkurencji ma tym razem osiągnąć 50% spadek frekwencji. To przełoży się na kwotę 45 mln dolarów. Eksperci zwracają uwagę, że z uwagi na inne grupy docelowo dla obu filmów, nie powinny one wzajemnie obniżać swoich wyników. Film z Tomem Cruisem do tej pory zebrał 308 mln dolarów z Ameryki Północnej oraz 261,6 mln dolarów ze świata. Sumując, na koncie 569,6 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.