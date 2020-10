Jurassic World: Dominion - Jeff Goldblum odtworzył scenę z filmu. Prezentując tors, zachęca do głosowania

fot.Universal Pictures

Amerykanie wkrótce wybiorą swojego prezydenta, tymczasem znane osobowości, w tym ludzie filmu, zachęcają do wzięcia udziału w wyborach. Jeff Goldblum, którego zobaczymy w nadchodzącej produkcji Jurassic World: Dominion również namawia fanów, by oddali swój głos na jednego z kandydatów. Aktor znalazł na to dość nietypowy sposób. Jakiś czas temu zapowiedział, że jeśli za pomocą udostępnionego przez niego linka do głosowania zobowiążę się dana ilość osób, odtworzy scenę z Parku Jurajskiego. Obietnicy dotrzymał i w mediach społecznościowych aktora znalazło się zdjęcie, będące nawiązaniem do sceny z oryginalnego filmu, w której doktor Ian Malcolm zaprezentował swój tors.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie, jakie Jeff Goldblum opublikował na swym koncie na Instagramie:

Oto wasza nagroda. Jak ten czas leci... - napisał aktor.

Przypomnijmy, że w nadchodzącej odsłonie Parku Jurajskiego, oprócz Jeffa Goldbluma, zobaczymy również Sama Neilla oraz Laurę Dern.

Premiera filmu Jurassic World: Dominion zaplanowana została na 2022 rok.