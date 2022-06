Jurassic World: Dominion - popularność w polskich kinach nie maleje. Sonic wskoczył na nowy poziom [BOX OFFICE]

materiały prasowe

Dystrybutor filmów Jurassic World: Dominion oraz Sonic. Szybki jak błyskawica 2 ma powody do zadowolenia ,bo dwa filmy osiągnęły w naszym kraju sukces frekwencyjny. W miniony weekend dinozaury przekroczył 500 tysięcy widzów, a przygody Sonica przebiły milion widzów. To sukces pokazujący, że Polacy tłumnie i chętnie wracają do kin.

Jurassic World: Dominion - box office

Wynik w Polsce nie jest zaskoczeniem, bo dinozaury na całym świecie przewyższają oczekiwania, zbierają dobre wpływy. Do tej pory widowisko osiągnęło 639,5 mln dolarów z całego świata, ale jeszcze sporo mogą zarobić.

Natomiast Sonic 2, który w kinach miał premierę co najmniej kilka miesięcy temu osiągnął globalnie 400 mln dolarów wpływów. Z uwagi na budżet 90 mln dolarów, to świetny wynik.

Co więcej, patrząc na oceny widzów, są one wiele bardziej pozytywne niż recenzje krytyków. Czasem ta kwestia bardzo się różni.