Jurassic World: Dominion - reżyser zapowiada zwiastun. Potencjalna data

Universal

Prace na planie Jurassic World: Dominion zakończyły się pod koniec 2020 roku, więc od tego czas trwa etap postprodukcji. Oznacza to, że duża część efektów specjalnych została zrobiona i twórcy mogą już szykować się do promocji. Reżyser widowiska, Colin Trevorrow podczas wywiadu z The Hollywood Reporter na temat serialu Park Jurajski: Obóz Kredowy, wyjawił, że zwiastun filmu pojawi się szybciej, niż myślimy, ale na razie nie może mówić o szczegółach.

- Mamy zaplanowane coś świetnego i ma to związek z powrotem ludzi do kin - zapowiada.

Co prawda, reżyser nie wyjawił określonej daty, ale jego słowa wyraźnie dają ważny trop, kiedy może się to odbyć. Po pierwsze według wszelkich danych Szybcy i wściekli 9 w czerwcu 2021 roku mają ściągnąć ludzi do kin na całym świecie, więc wspomniany powrót ludzi do kin wówczas dopiero na poważnie ma nastąpić. Po drugie, to widowisko jest produkowane przez Universal Pictures, czyli to samo studio, które odpowiada za Jurassic World: Dominion. Dlatego największe prawdopodobieństwo jest, że dinozaury ruszą ze swoją promocją wraz z amerykańską premierę Szybkich i wściekłych 9, która nastąpi 25 czerwca 2021 roku.

Do tego w USA największe sieci zapowiedziały, że w pełni zaszczepieni widzowie nie muszą nosić masek na terenie kina. Wyjątkiem są określone stany, które wymagają bezwzględnie noszenia maseczek z uwagi na jeszcze kiepską sytuację z pandemią.

Czekamy na oficjalne daty i zapowiedzi. Wkrótce zobaczymy, czy trzecia część zaproponuje widzom coś lepszego niż krytykowane Jurassic World: Upadłe królestwo