Jurassic World: Dominion - reżyser zapowiada, iż film będzie zwieńczeniem całej franczyzy

fot. materiały prasowe

Prace nad Jurassic World: Dominion zostały zakończone pod koniec 2020 roku, a oczekiwana produkcja będzie szóstym filmem z franczyzy. Nadchodzący sequel zamknie całą historię, a w produkcji pojawią się postaci z oryginalnego filmu grane przez Sama Neilla, Jeffa Goldbluma i Laurę Dern.

Reżyser Colin Trevorrow udzielił ostatnio dla Entertainment Weekly wywiadu, w którym wyjawił, jakie znaczenie dla całości serii będzie miała nadchodząca produkcja. Jego słowa mogą sprawić, że widzowie postanowią przypomnieć sobie również pierwsze trzy filmy.

Dla mnie Jurassic World: Dominion stanowi zwieńczenie całej opowiadanej historii. Pierwsza trylogia była bardziej epizodyczna, ta jest raczej serializowana. Chciałem, by widzowie oglądając Jurassic World: Dominion, zauważyli, jakie znaczenie miały pierwsze części franczyzy i jak wszystko, co się w nich wydarzyło, zapowiadało to, co ostatecznie wydarzy się w tej historii. Jeśli wśród widzów Jurassic World: Dominion znajdą się młodsi widzowie, to mam nadzieję, że rodzice sprezentują im zestaw poprzednich części. Będą mieć wtedy wrażenie, że to wszytko to jedna długa historia.

Jurassic World: Dominion - premiera została przewidziana na 10 czerwca 2022.