Kapitan Ameryka kontra... fani. Anthony Mackie odpowiada na zarzuty: "Jestem dumnym Amerykaninem"

fot. Marvel Studios

Reklama

Niedawne słowa wypowiedziane przez nowego Kapitana Amerykę wywołały aferę w sieci i wzbudziły oburzenie u wielu Amerykanów, którym nie spodobało się to, co aktor sugerował. Warto przytoczyć jego słowa, w których to opisywał, co jego zdaniem reprezentuje Kapitan Amerykę - nie zawsze będzie to samo USA.

Dla mnie Kapitan Ameryka reprezentuje wiele różnych rzeczy i nie uważam, że "Ameryka" powinna być jedną z nich. Chodzi o mężczyznę, która dotrzymuje danego słowa - który ma honor, godność i uczciwość. Kogoś, komu można zaufać i na kim można polegać.

Kapitan Ameryka kontra... fani

Te słowa wywołały kontrowersje, a w sieci niektórzy zaczęli zarzucać Anthony'emu Mackie, że ten z takimi poglądami nie powinien być w ogóle Kapitanem Ameryką skoro nie jest prawdziwym i dumnym ze swojego kraju patriotą. Sprawa zaszła na tyle daleko, że Mackie postanowił odpowiedzieć na zarzuty za pośrednictwem specjalnego oświadczenia.

Pozwólcie, że wyrażę się jasno. Jestem dumnym Amerykaninem i przejęcie tarczy Kapitana Ameryki to ogromny zaszczyt na całe życie. Mam wielkie pokłady szacunku dla każdego, kto służył i służy naszemu krajowi. Kapitan Ameryka posiada uniwersalne wartości, z którymi utożsamiać się mogą ludzie na całym świecie.

Kapitan Ameryka vs Czerwony Hulk

W innym wywiadzie z tego tygodnia dodał:

Uważam, że zobaczenie czarnoskórego Kapitana Ameryki jest tak samo ważne dla czarnoskórych dzieci i białych. Kiedy dorastałem, to mój ulubiony superbohater był zielony. Nie chodziło o rasę ani nic podobnego. Chodziło o to, że był to dobry gość, który próbował robić dobre rzeczy.

Marvel - które postacie uniwersum są najpotężniejsze?