Juror #2 nie trafi do kin? Ostatni film Clinta Eastwooda od razu w streamingu

W związku z tym, że Clint Eastwood ma 94 lata, Juror #2 jest określany jako jego ostatni film w karierze. Wszyscy spodziewali się, że będzie promowany jako jego pożegnanie z kinem, gdy trafi do kin na całym świecie. Jednak według nowych informacji okazuje się, że taki nie jest plan.

Juror #2 – premiera na platformie streamingowej

Jak donosi The Hollywood Reporter, do końca 2024 roku Juror #2 ma zadebiutować na platformie streamingowej Max, prawdopodobnie w okresie świątecznym. Decyzją szefa Warner Bros. Discovery, od początku celem produkcji była premiera w streamingu. Planowano jedynie limitowaną dystrybucję kinową w Stanach Zjednoczonych, aby film mógł ubiegać się o nominacje do Oscara.

Na świecie film trafił jedynie do ośmiu krajów, w których po premierowym weekendzie zarobił 5 mln dolarów. Nie ma planów na globalną dystrybucję kinową. Na ten moment Juror #2 nie znajduje się również w planach polskiego Warner Bros., więc nie zobaczymy go na wielkim ekranie.

Film zebrał znakomite recenzje krytyków, więc Clint Eastwood po raz kolejny stworzył dzieło wysokiej jakości.

Juror #2 – o czym jest film?

Bohaterem historii jest Justin Kemp, członek ławy przysięgłych w głośnym procesie o morderstwo. Staje on przed poważnym dylematem moralnym – zaczyna podejrzewać, że to on może być odpowiedzialny za śmierć ofiary, a nie osoba oskarżona. Musi więc zdecydować: manipulować ławą przysięgłych, aby uratować siebie, czy przyznać się do winy.

Juror #2

Juror #2 – obsada

W głównych rolach występują Nicholas Hoult, Toni Collette i J.K. Simmons. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Amy Aquino, Adrienne C. Moore oraz Kiefer Sutherland.