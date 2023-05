Justified: City Primeval - zwiastun serialu. To kontynuacja po latach

fot. materiały prasowe

Justified: City Primeval to kontynuacja serialu Justified: Bez przebaczenia po latach. Za produkcję odpowiada amerykańska telewizja FX. Ogłoszono, że premiera serialu odbędzie się 18 lipca 2023 roku. Na ten moment nie wiadomo, kto będzie jego dystrybutorem w Polsce. Timothy Olyphant ponownie gra główną rolę. Projekt oparty jest na książce Elmore'a Leonarda. W obsadzie są także Aunjanue Ellis oraz Boyd Holbrook.

Justified - zwiastun

Justified - o czym jest nowy sezon?

Historia rozgrywa się osiem lat po tym, jak Givens opuścił Kentucky. Teraz pracuje w Miami. Próbuje utrzymać w życiu równowagę pomiędzy pracą, a byciem ojcem 14-latki. Pewne wydarzenie wysyła go do Detroit, w którym trafia na Clementa Mansella, brutalnego socjopatę, który raz wymknął się stróżom prawa i chce to zrobić ponownie.

