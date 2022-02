Justified - nowy sezon będzie wyjątkowy. Quentin Tarantino może stanąć za kamerą!

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Quentin Tarantino rozpoczął rozmowy na temat kontraktu na reżyserię jednego lub dwóch odcinków Justified: City Primeval. Zgodnie z oczekiwaniami Quentin Tarantino zamiast tworzyć swój ostatni film kieruje się w stronę reżyserii seriali, których jego obietnica o liczbie filmów nie obowiązuje. W swojej karierze nie reżyserował wiele seriali, ale może to się wkrótce zmienić. Możemy tu wymienić odcinek Motherhood z pierwszego sezonu Ostrego dyżuru oraz Grave Danger z kryminału CSI.

Dziennikarze zwracają uwagę, że Tarantino i Timothy Olyphant, który powraca jako główny bohater, niedawno pracowali razem na planie Pewnego razu... w Hollywood. Do tego Tarantino jest wielkim fanem prac Elmore'a Leonarda; jego powieść jest podstawą fabularną nowego serialu. Swego czasu zekranizował jedną z jego książek w formie filmu Jackie Brown oraz rozważał adaptację wielu innych.

Olyphant będzie producentem wykonawczym z showrunnerami nowego sezonu Davem Andronem i Michaelem Dinnerem (ten piastuje też rolę głównego reżysera serialu).

Justified - o czym jest nowy sezon?

Historia rozgrywa się osiem lat po tym, jak Givens opuścił Kentucky. Teraz pracuje w Miami. Próbuje utrzymać w życiu równowagę pomiędzy pracą, a byciem ojcem 14-latki. Pewne wydarzenie wysyła go do Detroit, w którym trafia na Clementa Mansella, brutalnego socjopatę, który raz wymknął się stróżom prawa i chce to zrobić ponownie.

Serial na razie nie ma daty premiery.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.