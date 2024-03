Spider-Man 4 - nowy kandydat na reżysera. Znamy go z serii Szybcy i wściekli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Sony

Reklama

Jak donosi zazwyczaj dobrze poinformowany Jeff Sneider, obecnie kandydatem na reżysera filmu Spider-Man 4 jest Justin Lin, który wyreżyserował siedem części serii Szybcy i wściekli. Jest to drugie nazwisko filmowca związane z tym projektem. Wcześniej inne źródło sugerowało Drew Goddarda. Co prawda, strona Sony Pictures chciała powrotu Jona Wattsa, reżysera pierwszych trzech części, ale filmowiec nie był tym zainteresowany.

Według Sneidera na pewno na ekranie mamy zobaczy dwie gwiazdy serii Pajączku: Tom Holland i Zendaya mają powrócić do swoich ról. Z uwagi na to, że MJ nie wie, kim jest Peter Parker nie wiadomo, jaka miała by być jej rola w historii.

Spider-Man 4 - co wiemy?

Według ComicBook.com prace na planie miałyby ruszyć we wrześniu lub październiku 2024 roku. Jednak nie wiadomo, czy tak ostatecznie będzie, bo wciąż nie ma potwierdzenia, czy Marvel Studios i Sony Pictures dogadali się co do fabuły. Sony chciało epickiego widowiska z multiwersum, Marvel historii o mniejszej skali i ze stawką na poziomie miasta. Podobno mieli pójść na kompromis, ale nie wiadomo, co z tego wyszło.

Projekt nie ma daty premiery.