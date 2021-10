Kajko i Kokosz - Netflix udostępnił zdjęcia z drugiej części serialu

fot. Netflix

Kajko i Kokosz to serial animowany platformy Netflix, który został oparty na kultowej serii komiksowej autorstwa Janusza Christy. Do sieci trafiły zdjęcia promujące drugą część produkcji. Są one dostępne w poniższej galerii.

Do obsady znanej z pierwszego sezonu dołączyli znakomici twórcy ze świata filmu i muzyki wcielający się w nowe postaci - Krystyna Janda (Dyrektorka Szkoły Latania), Brodka (Kaprylda), Anna Cieślak (Kapłanka Porewita), a także Jerzy Stuhr (Dziad Borowy), Andrzej Seweryn (Wielki Kapłan) oraz Olaf Lubaszenko (Ramparam).

W animacji zobaczymy ponownie dobrze znanych bohaterów, którym głosów użyczyli Artur Pontek (Kajko), Michał Piela (Kokosz), Jarosław Boberek (Mirmił), Anna Apostolakis (Lubawa), Agata Kulesza (Jaga), Jan Aleksandrowicz-Krasko (Łamignat), Grzegorz Pawlak (Hegemon), Jacek Kopczyński (Kapral), Abelard Giza (Oferma), Krzysztof Zalewski (Wit), Eryk Lubos (Rodrus) oraz Maciej Kosmala (Miluś).

Kajko i Kokosz 2 część

Do grona twórców dołączyli również Marta Stróżycka odpowiedzialna za reżyserię odcinka Nawiedzony Gród oraz Aliaksandr Sasha Kanavalau reżyser epizodów: Łaźnia oraz W dziczy. Nad reżyserią pozostałych odcinków czuwali Michał Śledziu Śledziński, Robert Jaszczurowski, Łukasz Kacprowicz oraz Marcin Wasilewski.

Bohaterami serialu są słowiańscy wojowie - Kajko i Kokosz, którzy w kolejnych odcinkach serii wyruszą na wyprawy i zwiedzą świat poza Mirmiłowem. Jednak nie zabraknie również historii z życia grodu. Przygody dzielnych wojów będą pełne podstępów Zbójcerzy, fanaberii kasztelana Mirmiła, a także psot figlarnego smoka Milusia.

Autorami scenariuszy zarówno pierwszej, jak i drugiej części serialu są Maciej Kur i Rafał Skarżycki, a projektów głównych postaci - Sławomir Kiełbus.

Druga część serialu wyprodukowanego przez EGoFILM, dostępna w Polsce na Netflix od 17 listopada, składa się z dziewięciu trzynastominutowych odcinków. Trzecia część, złożona z dwunastu odcinków, ukaże się w 2022 r. Światowa premiera pierwszej oraz drugiej części na Netflix już 1 grudnia 2021 roku.