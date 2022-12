Kaley Cuoco z Teorii wielkiego podrywu nie chciała początkowo grać Penny

materiały prasowe

Kaley Cuoco to jedna z gwiazd popularnego sitcomu Teoria wielkiego podrywu, który emitowany był w latach 2007-19. Jej postać przez ten czas była rozwijana, jak również ewoluowały jej relacje z Leonardem, Sheldonem i resztą bohaterów. Sprawy mogły jednak potoczyć się inaczej i Cuoco w ogóle nie odegrałaby roli Penny. W książce The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series, Cuoco i reżyser castingu Ken Miller wspominają, jak aktorka prawie straciła możliwość zagrania swojej postaci. Po tym, jak oryginalny pilot Teorii wielkiego podrywu został przerobiony, postać Katie zmieniła się w Penny, a dla twórców stało się jasne, że Cuoco jest do tego zadania idealna. Niestety dla nich, nie była zainteresowana.

Miller wspomina, że twórcy produkcji, Chuck Lorre i Bill Prady, postanowili przepisać postać Katie, zmieniając ją w Penny. Katie w pilocie była grana przez Amandę Walsh, ale mimo świetnego występu aktorki, niewypałem okazała się sama postać, która była szorstka i wredna dla pozostałych postaci. Reżyser castingu zastanawiał się, czy Kaley Cuoco pasować będzie do nieco zmienionej bohaterki, ale pozostała część ekipy była zgodna, że do Penny będzie zdecydowanie pasować. Aktorka wzbraniała się jednak przed wzięciem udziału w serialu, bo obawiała się, że przypadnie jej rola drugoplanowa. Chciała dla swojej kariery kolejną ekscytującą rolę i nie interesowało jej coś, co mogłoby zastopować jej rozwój. Miller wspomina, że spędzono weekend z jej agentką, by przekonać do wzięcia udziału w powstającym serialu oraz zapewniano, że Penny będzie rozwijana.

Cuoco wspomina ze śmiechem, że mimo wątpliwości, kierowała się myślami, że nie powinna odmawiać Chuckowi Lorre i ostatecznie zgodziła się zagrać Penny. Dodaje, że przed każdą próbą na początku swojej pracy, dziękowała twórcom i ludziom od castingu, że tak o nią zawalczyli i dali jej tę pracę. Twórcy wspominali po latach, że Welsh chciała wrócić w zmienionej wersji jako Penny, ale tak bardzo była już identyfikowana z tą pierwszą postacią, że nie było to możliwe.

