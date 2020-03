Kampus Avengers z MCU zostanie otwarty w parku Disneya w Kalifornii. Szczegóły atrakcji

Nowy kampus Avengers nawiązujący do Kinowego Uniwersum Marvela zostanie otwarty 18 lipca w Disney California Adventure Park w Anaheim. Poinformował o tym świeżo upieczony Dyrektor Generalny Disneya Bob Chapek na corocznym spotkaniu firmy w Raleigh w Karolinie Północnej. Kampus Avengers będzie zawierał nowe atrakcje, możliwości poznania ulubionych bohaterów i wyjątkowe doświadczenia. Duża część kampusu będzie należała do Spider-Mana. Została ona nazwana Worldwide Engineering Brigade (WEB). Goście będą w niej mogli przetestować pojazd Web Slinger i wezmą udział w przygodzie z pełną narracją - oto Spider-Boty wymykają się spod kontroli, zalewają kampus, Spider-Man opracowuje plan z Twoją pomocą, aby je pokonać. Co ciekawe w tej przygodzie Pajączek przemówi głosem Toma Hollanda, który wciela się w postać w MCU.

W kampusie zobaczymy również Pym Test Kitchen, wyjątkową restaurację Ant-Mana i Osy, w której Pym Technologies wykorzystuje „najnowsze innowacje do uprawy i zmniejszania żywności”. Oczywiście będzie możliwy zakup różnych gadżetów ze świata MCU.