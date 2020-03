The Falcon and the Winter Soldier - co pokazano udziałowcom Disneya? Jest opis

The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje na platformie Disney+ jeszcze w tym roku. Na spotkaniu udziałowców Disneya zaprezentowano materiały, które zdradzają nieco więcej elementów z fabuły. Opis z tego, co pokazano, ukazał się w internecie.

Zgodnie z opisem materiału, pierwsze wideo rozpoczyna się od Bucky'ego Barnesa odwiedzającego Zemo w więzieniu, ponieważ ktoś wznowił program superżołnierza. Zemo próbuje znowu swojej sztuczki na przyjacielu Kapitana Ameryki, ale spostrzega, że to już nie działa.

Drugi klip pokazuje scenę, którą widzieliśmy w spocie Super Bowl, gdzie podczas meczu witany jest nowy Kapitan Ameryka. Zaprezentowane wideo pokazuje cheerleaderki oraz całą otoczkę wydarzenia na stadionie oraz postać z tarczą za kulisami. Następnie pokazany został montaż z różnymi scenami akcji, które pokazują między innymi Zemo walczącego w kultowej masce z komiksów. Jest też scena, w której Bucky i Sam wyjaśniają sobie, że nie są przyjaciółmi i połączyli siły tylko dlatego, że mają wspólny cel.

Nie wiadomo czy zaprezentowane materiały pojawią się w sieci. Serial zadebiutuje na Disney+ w sierpniu tego roku.