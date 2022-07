Mecenas She-Hulk - jaką relację ma Daredevil z bohaterką? Zobacz jego całkiem nowy kostium! [SDCC 2022]

Marvel/Netflix

Mecenas She-Hulk to pierwsze pojawienie się Daredevila w MCU w kostiumie superbohatera. Tak jak widzieliśmy w zwiastunie opublikowanym na San Diego Comic-Con 2022. Jaka ma być jego rola? Będzie wrogiem Jennifer?

Daredevil w MCU

Tatiana Maslany, która gra tytułową bohaterkę, wyjawia, że jej postać Jennifer Walters i Matt Murdock są najlepszymi przyjaciółmi. Oboje są prawnikami. Tak o Daredevilu i Wongu mówi showrunnerka serialu Jessica Gao.

- Oczywiście oboje są prawnikami, ale do tego oboje są prawnikami, którzy jednocześnie są superbohaterami. To są rzeczy wspólne. Wong to postać, która istnieje w MCU i zna jej kuzyna. W tym leży kwestia z Jen, że w odróżnieniu od innych genez postaci, ona ma już coś takiego w rodzinie. Musiała sobie z tym radzić i o tym słuchać przez lata.

Jessica Gao bardzo ostrożnie dobierała słowa. Nawet zażartowała, że to pytanie o Daredevila i Wonga jest bliskie sytuacji, w której ktoś założy jej czarny worek na głowę i gdzieś wywiezie za zdradę tajemnic. To może jedynie oznaczać, że rola Daredevila i Wonga może być związana z dużymi spoilerami.

Mecenas She-Hulk

Daredevil - inny kostum

Jak pokazuje portal thedirect.com zwiastun serialu Mecenas She-Hulk potwierdza plotki o tym, że Daredevil w MCU będzie mieć komiksowy żółty kostium. Przeanalizowali trailer klatka po klatce i doskonale widać ten kolor.

Daredevil w MCU

Mecenas She-Hulk będzie liczyć 9 odcinków. Premiera w sierpniu na Disney+.