Kapitan Ameryka 4 - partnerka Steve'a Rogersa spod ciemnej gwiazdy w filmie. Plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Murphy's Multiverse donosi, że Rosa Salazar, znana z takich produkcji jak Alita: Battle Angel i Nowy smak wiśni, zagra w filmie Kapitan Ameryka 4. Według ich źródeł aktorka zadebiutuje w MCU w roli Rachel Leighton, znanej jako Diamondback. W komiksach bohaterka była między innymi członkinią Serpent Society i partnerką Stevena Rogersa. Możliwe, że w MCU zakocha się w Samie Wilsonie.

Kim są Serpent Society? W komiksach Marvela to jedna z najlepiej zorganizowanych i odnoszących największe sukcesy organizacji przestępczych, złożona z łotrów, których pseudonimy i kostiumy są inspirowane wężami. W jej skład wchodzą między innymi Viper, Princess Python i właśnie wspomniana Diamondback.

Co ciekawe, już wcześniej były plotki na temat castingu do roli ostatniej z nich, a znany insider, Jeff Sneider, w podcaście The Hot Mic stwierdził, że w Kapitanie Ameryce 4 pojawi się Valentina Allegra de Fontaine, która będzie współpracować z piątką złoczyńców, by utworzyć grupę Serpent Society.

Marvel nie potwierdził, że Rosa Salazar jest w obsadzie Kapitana Ameryki 4, więc na ten moment ta informacja ma status plotki.

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6