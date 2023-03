Kapitan Ameryka 4 - aktor z Incredible Hulk na planie [ZDJĘCIE]. Po latach wraca do MCU

Marvel

Tim Blake Nelson po latach wraca do MCU. W filmie Kapitan Ameryka 4 ponownie wcieli się w Samuela Sternsa, którego grał w Incredible Hulk z 2008 roku. A dzięki spostrzegawczym fanom, możemy zobaczyć jego pierwsze zdjęcia z planu. Zobaczcie je poniżej.

Doniesienia mówią, że Samuel Sterns ma zmienić się w nikczemnego Leadera, komiksowego superzłoczyńcę i największego wroga Hulka. Ponoć ta wersja ma być bardzo wierna oryginałowi.

Kapitan Ameryka 4 - aktor z Incredible Hulk na planie

Co ciekawe, wygląda na to, że aktor ma na zdjęciach ręce pomalowane na zielono. Być może był w trakcie makijażu, który miał go upodobnić do Leadera.

Kapitan Ameryka 4 - kto wróci z Incredible Hulk?

Tim Blake Nelson nie jest jedynym, który po długim czasie wraca do MCU. Jego koleżanka z planu, Liv Tyler, która w Incredible Hulk zagrała Betty Ross, po latach nieobecności w superbohaterskiej franczyzie powtórzy swoją rolę w Kapitanie Ameryce 4.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w kinach 3 maja 2024 roku.

