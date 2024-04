Kapitan Ameryka 4 - pierwsze zdjęcia i opis zwiastuna. Reforma Avengers, Sam spotyka prezydenta Rossa

Marvel

Serwis Entertainment Weekly opublikował na swojej stronie pierwsze zdjęcia z filmu Kapitan Ameryka 4; mamy również okazję zapoznać się z opisem zwiastuna produkcji, który wczoraj zaprezentowano uczestnikom CinemaConu. Materiał skupił się m.in. na spotkaniu portretowanego przez Harrisona Forda prezydenta Rossa z Samem Wilsonem - pierwszy z nich chce, by tytułowy bohater przeprowadził gruntowną reformę Avengers.

Z materiału wynika, że Thaddeus "Thunderbolt" Ross został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jego stosunki z Kapitanem Ameryką w nowej wersji uległy znacznej poprawie. W jednej ze scen polityk wita Wilsona w Białym Domu, dziękując mu za jego heroiczną postawę w przeszłości. Postać Forda zaznacza, że choć ma spory dystans do superbohaterów, potrafi on dostrzec w byłym Falconie dobrą wolę - to właśnie wtedy pada polecenie zreformowania Avengers i stworzenia nowej wersji grupy.

Wystąpienie Rossa przerywa jednak atak pozostających w ukryciu, dawnych superżołnierzy na Biały Dom; wśród nich jest znany już z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz Isaiah Bradley. Sekwencja wyraźnie sugeruje, że w najbliższym otoczeniu prezydenta doszło do zdrady. W trailerze pojawiły się też aż 3 postacie z filmu Incredible Hulk z 2008 roku. Poza Thunderboltem są to jego córka, Betty (Liv Tyler), i Samuel Sterns (Tim Blake Nelson). Pokazano także Ruth, członkinię rządu USA (Shira Haas), która docelowo zostanie znaną z komiksów, izraelską superbohaterką Sabrą. Zobaczcie pierwsze zdjęcia:

Kapitan Ameryka 4 - pierwsze oficjalne zdjęcia

Kapitan Ameryka 4 - pierwsze zdjęcia

"Ten film będzie 10 razy większy niż Falcon i Zimowy Żołnierz"

Wcielający się w rolę nowego Kapitana Ameryki Anthony Mackie o filmie mówi tak:

Dużo większy sens miało to, aby pokazać tę produkcję jako historię szpiegowską i odejść od kwestii kosmitów czy samolotów przelatujących przez portale... (...) Film będzie jakieś 10 razy większy niż Falcon i Zimowy Żołnierz.

Dodając później:

To twardy reset. Ta historia daje solidne wyobrażenie o tym, jakie jest i jakie będzie to uniwersum. Wydaje mi się, że dzięki temu filmowi zyskacie nową perspektywę kierunku, w jakim chce zmierzać Marvel.

Captain America: Brave New World zadebiutuje na ekranach kin 14 lutego przyszłego roku.