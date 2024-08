Wyciekł klip z Kapitana Ameryki 4. Prezydent Ross przedstawia światu adamantium

fot. Marvel

Reklama

Podczas ostatniego weekendu, w którym odbył się konwent D23, Marvel Studios zdecydowało się oficjalnie wypuścić jedynie nowy zwiastun serialu To zawsze Agatha. Jak można było się spodziewać, doprowadziło to jednak do wycieku wielu innych klipów, które zostały pokazane podczas tego wydarzenia. Wśród nich znalazł się drugi fragment z Kapitana Ameryki 4, w którym widzimy Harrisona Forda jako prezydenta "Thunderbolta" Rossa na pierwszym planie. Pokazuje on światu adamantium, metal znany przede wszystkim czytelnikom komiksów jako materiał, z którego stworzono szkielet i pazury Wolverine'a. Zobaczcie sami.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - nowy klip z filmu

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada, premiera

Za kamerą stanął Julius Onah, a producentami są Kevin Feige i Nate Moore. Natomiast Louis D'Esposito i Charles Newirth pełnią funkcje producentów wykonawczych. Do obsady nowego Kapitana Ameryki należą Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson oraz Harrison Ford.

Data premiery została zaplanowana na 14 lutego 2025 roku.

Zobacz także:

Najpotężniejsze postacie MCU - ranking mocarzy uniwersum Marvela