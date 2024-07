Kapitan Ameryka 4 - kim jest Sidewinder? Wszystko, co trzeba wiedzieć o postaci Giancarlo Esposito

Fot. Marvel

Marvel Studios niedawno potwierdziło, jaką rolę zagra Giancarlo Esposito w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Aktor wcieli się w komiksowego złoczyńcę znanego jako Sidewinder. I jest duża szansa na to, że możecie go nie znać. To nie tak mainstreamowa postać jak chociażby Doktor Doom, Doktor Octopus, Loki czy Magneto. A szkoda, bo warto go poznać. Dlatego postanowiliśmy wam go przedstawić.

Kapitan Ameryka 4 - którą wersję Sidewindera zagra Giancarlo Esposito?

Jak to bywa w przypadku uniwersum Marvela, postaci jest równie dużo, co wariantów pojedynczego bohatera. Dlatego dość uzasadnionym pytaniem wydaje się to, którą wersję Sidewindera dokładnie zagra Giancarlo Esposito.

W komiksach ten pseudonim nosiło aż trzech bohaterów. Chronologicznie: wprowadzony w latach osiemdziesiątych Seth Voelker, nienazwany wariant z komiksu Iron Fist #1 z 1998 roku (który umarł jeszcze w tym samym numerze), oraz trzeci i aktualny, Gregory Bryan (bardzo podobny do oryginału).

Giancarlo Esposito w Kapitanie Ameryce 4 wcieli się w wersję Setha Voelkera.

Kapitan Ameryka 4 - kim jest Sidewinder?

Skupmy się właśnie na historii Setha Voelkera w komiksach Marvela. Bohater był profesorem i uczył studentów ekonomii. Został jednak zwolniony, przez co zatrudnił się w Roxxon Oil Company. Nie spodziewał się jednak, że połączy go to z przestępczym półświatkiem.

Hugh Jones, prezes Roxxon, utworzył Serpent Squad i przekazał przywództwo nad grupą Voelkerowi. Dał mu także płaszcz umożliwiający teleportację, który miał mu pomóc w wykonywaniu misji. Voelker, już pod pseudonimem Sidewinder, zdołał ukraść dla nich artefakt znany jako Serpent Crown. Później zaś ponownie zebrał grupę towarzyszących mu najemników, by utworzyć swoje własne Serpent Society.

Co ciekawe, aktualnie Sidewinder jest eks-złoczyńcą i udziela na ten temat wywiadów w telewizji. Komentuje także publicznie różne związane z superbohaterskim światem informacje, na przykład działania Thunderbolts.

Moce Sidewindera w komiksach

Sidewinder jest dość przyziemnym złoczyńcą pod tym względem, że nie ma żadnych supermocy. Posiada za to pelerynę, która umożliwia mu teleportację siebie i innych na duże odległości, co daje mu dużą przewagę nad przeciwnikami. Potrafi nią sterować za pomocą umysłu przez pewne modyfikacje, które Roxxon wprowadziło w jego ciele.

Co ciekawe, jego rozległa wiedza na temat ekonomii często okazywała się niezwykle przydatna podczas zarządzania Serpent Society. To właśnie dzięki niej był w stanie czerpać ogromne zyski z działań grupy i przeobraził ją w niezwykle dochodowy biznes.

Kapitan Ameryka 4 - rola Sidewindera w MCU

Kevin Feige, prezes Marvel Studios, wiele lat temu zażartował sobie, że Kapitan Ameryka 3 będzie miał podtytuł Serpent Society. Oczywiście, okazało się nieprawdą. Ważne jest jednak to, że według doniesień grupa ma powrócić teraz, a na jej czele ma stanąć nikt inny, jak właśnie Sidewinder. To może być powód, dla którego bohater zostanie wprowadzony do MCU.

Sam Esposito potwierdził za to, że po występie w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jego postać pojawi się w serialu Marvela na Disney+. Choć nie podał tytułu, fani obstawiają albo Daredevil: Born Again, albo Ironheart.

Z wypowiedzi obsady i twórców Kapitana Ameryki 4 można też wywnioskować, że ta wersja Sidewindera będzie jeszcze bardziej przyziemna niż w komiksach. Nie liczcie więc na widowiskowy kostium.

