W tym świecie Kapitan Ameryka walczy w Wietnamie z USA i ratuje komunistów. Ma dobry powód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W USA ukazał się zeszyt Fantastic Four: Life Story #2, którego akcja rozgrywa się poza głównym uniwersum Marvela - przypomnijmy, że seria przedstawia alternatywne losy Fantastycznej Czwórki na przestrzeni kilku dekad. W nowej odsłonie historii zobaczyliśmy Kapitana Amerykę, który w czasie wojny w Wietnamie obrócił się przeciwko Stanom Zjednoczonym i zaczął uwalniać z więzień przetrzymywanych tam komunistów.

Ze słów Susan Storm wynika, że w burzliwych latach 60. i 70. XX wieku wielu herosów, z Capem i władcą Atlantydy, Namorem, na czele, straciło wiarę w polityczne autorytety, by później zacząć działać na własną rękę i samemu określać to, co jest sprawiedliwe, a co nie. W jednej z sekwencji widzimy więc Steve'a Rogersa, który swoją tarczą powala żołnierza amerykańskiej armii - później ratuje on komunistycznych członków Wietkongu, którzy byli trzymani w więzieniu w urągających człowieczeństwu warunkach.

Spójrzcie sami:

Fantastic Four: Life Story #2 - plansze

Warto przypomnieć, że w serii Spider-Man: Life Story Cap również opowiedział się po stronie komunistycznych sił północnego Wietnamu w trakcie rozgrywającej się w tym kraju wojny. Wówczas z furią zaatakował on żołnierzy USA, którzy chcieli rozstrzelać jeńców.