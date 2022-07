Kolejny polski kryminał doczeka się ekranizacji. Motylek Katarzyny Puzyńskiej w rękach Playera

Fot. Materiały prasowe

Katarzyna Puzyńska to polska pisarka, która jest najbardziej znana ze swoich kryminałów. Jedną z jej najpopularniejszych serii jest Saga o Lipowie. To właśnie książka Motylek, która ją otwiera, doczeka się ekranizacji. Nad projektem czuwają Player.pl i Akson Studio, a zdjęcia już ruszyły.

Autorka podzieliła się wiadomością za pomocą swoich mediów społecznościowych. Opublikowała także pierwsze ujęcie z planu, przedstawiające jedną z bohaterek. Możecie je zobaczyć poniżej.

Katarzyna Puzyńska - Motylek doczeka się ekranizacji

Motylek został opublikowany w 2014 roku. To 1. tom Sagi o Lipowie, która rozgrywa się na tle polskiej wsi. Książka była debiutem Katarzyny Puzyńskiej. Czternasta część została opublikowana w 2022 roku i ma tytuł Żadanica. Pisarka jest znana z łączenia wątków kryminalnych z obyczajowymi. Pisarka ma na swoim koncie także reportaże o policji. Napisała także książkę fantasy, zatytułowaną Chąśba.

Katarzyna Puzyńska odnośnie ekranizacji Motylka zdradziła jedynie, że prawa do projektu zostały sprzedane już dość dawno i na początku miała być to koprodukcja międzynarodowa. Na razie nie może zdradzić za wiele, ale zachęca czytelników do zgadywania, kto może pojawić się w obsadzie.

Warto pamiętać, że serial Chyłka, także na podstawie polskiego kryminału, okazał się dużym sukcesem.

Czekacie na premierę Motylka? Dajcie znać w komentarzu.