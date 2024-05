Kate Hudson widzi duchy i jest "trochę" jak chłopiec z Szóstego zmysłu. To nie żart

Noam Galai

Wygląda na to, że Kate Hudson, laureatka Złotego Globu i nominowana do Oscara za film U progu sławy, posiada supermoce bądź przynajmniej zdolności parapsychiczne. Choć ta wiadomość brzmi jak spóźniony żart primaaprilisowy, zapewniamy, że nią nie jest. Popularna aktorka i piosenkarka opowiedziała o swoich niezwykłych umiejętnościach w programie Howarda Sterna.

Prowadzący dopytywał Hudson o żyjące już własnym życiem plotki na temat tego, że ona i jej mama, Goldie Hawn, potrafią komunikować się ze światem zmarłych. Aktorka, wybuchając śmiechem, wyznała, że "widzi wszystko", po czym stała się już dużo bardziej poważna, pomimo drwin ze strony Sterna. Ten ostatni dopytywał, czy duch zmarłego ojca Hudson znajduje się aktualnie w pomieszczeniu, w którym oboje ze sobą rozmawiają. Kobieta odparła:

Szóstym zmyśle To nie działa w ten sposób. To trochę tak, jakbyś otrzymywał wiadomości tego rodzaju. Kiedy byłam małą dziewczynką, to było szalone, ponieważ bez przerwy widziałam duchy. Byłam trochę jak w. "Widzę martwych ludzi". Gdy byłam młodsza, trochę tak było.

"Kur... dziwne" życie pozagrobowe

Stern nie dawał za wygraną. Twierdząc, że jest już blisko śmierci, postanowił zapytać Hudson o to, co czeka go tuż po niej. Aktorka stwierdziła w ramach odpowiedzi, że "życie pozagrobowe jest prawdopodobnie bardziej oparte na nauce, niż nam się wydaje":

Myślę, że to bardziej wielowymiarowe. Wychodzimy z założenia, że powinniśmy wiedzieć wszystko, ale tak nie jest. Dowiemy się o tym dopiero, gdy tam dotrzemy. Sądzę jednak, że to będzie kur... dziwne - ale i piękne!

To nie pierwszy raz, gdy aktorka mówi o swoich kontaktach z życiem pozagrobowym. W 2014 roku w programie Chatty Man Hudson ujawniła, że zdarzyło się jej spotkać "ducha kobiety bez twarzy".

