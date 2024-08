Członek ekipy filmowej kazał Kate Winslet ukryć "fałdy"? Aktorka wspomina sytuację z planu

Fot. Materiały prasowe

Kate Winslet w rozmowie z Harper’s Bazaar U.K. ujawniła, że członek ekipy filmowej Lee. Na własne oczy radził jej ukryć swoje "fałdy" w trakcie kręcenie sceny w kostiumie kąpielowym.

Członek ekipy Lee kazał Kate Winslet ukryć "fałdy"

Jest fragment, w którym Lee siedzi na ławce w bikini. Jeden z członków ekipy podszedł do mnie pomiędzy scenami i powiedział: "Może chciałabyś usiąść bardziej prosto". Żeby nie było widać moich fałdek na brzuchu? Zapomnij! To było zamierzone, wiesz?

Winslet następnie została zapytana, czy ma coś przeciwko temu, aby wyglądać „nieidealnie” na ekranie, na co odpowiedziała:

Wręcz przeciwnie. Jestem z tego dumna, ponieważ moje życie odbija się na mojej twarzy i właśnie to się dla mnie liczy. Nie przyszłoby mi do głowy, by to ukrywać.

Myślę, że ludzie zdają sobie sprawę, że nie powinno się mówić czegoś w stylu: "Może chciałabyś zrobić coś z tymi zmarszczkami?". Czuję się coraz lepiej w swoim ciele z każdym mijającym rokiem. Dzięki temu mogę pozwalać na to, by opinie innych na mój tematy wyparowywały.

Winslet rok w temu w rozmowie z Vogue opowiadała o tym, jak wyglądało kręcenie nagich scen w Lee. Na własne oczy. Wtedy członkowie ekipy filmowej dawali jej podobne rady do tej powyżej, mające na celu sprawienie, by jej ciało wyglądało "korzystniej", ale wtedy także ich nie posłuchała.

Lee. Na własne oczy - informacje

Przypominamy, że Lee. Na własne oczy to film biograficzny, opowiadający o modelce, która w czasie II wojny światowej została korespondentką wojenną dla magazynu Vogue. Główną rolę zagra Kate Winslet, a na ekranie będą jej towarzyszyć także Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg i Josh O'Connor. Poniżej znajdziecie pierwsza zdjęcia, na których widać poszczególnych aktorów i aktorki.

