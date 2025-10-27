Katee Sackhoff wybuczana przez fanów. Jak wspomina początki Battlestar Galactica?

fot. NBC // British Sky Broadcasting

Ponad 20 lat temu Katee Sackhoff wzięła udział w panelu dyskusyjnym na San Diego Comic-Con poświęconemu serialowi Battlestar Galactica. Nie spotkała się z ciepłym przyjęciem, o czym opowiedziała w najnowszej rozmowie.

Katee Sackhoff o tym, jak wygwizdano ją na SDCC

Katee Sackhoff, która w serialu wcielała się w kapitan Karę "Starbuck", w programie The Joe Rogan Experience opowiedziała o swoich wrażeniach z tego konwentu fanów z 2003 roku.

Zatrzymaliśmy się w Hali H i zostałam wygwizdana. Wybuczano mnie!

Hala H to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na SDCC, gdzie odbywają się rozmowy z twórcami oraz obsadą najpopularniejszych filmów i seriali, a także prezentowane są nowe materiały promocyjne. Aktorka następnie powiedziała:

Internet jeszcze nie istniał, prawda? Był zupełnie nowy. Trzeba było pójść do kawiarenki internetowej i kupić 30 minut… Więc poszłam do kawiarenki internetowej, bo ktoś powiedział: "Chyba rozmawiają o serialu na forach". A ja pomyślałam: "Co to jest internet?". Więc sprawdziłam to. Zalogowałam się i zobaczyłam ten wątek oraz całą tę nienawiść, którą w nim dostawałam!

fot. NBC // British Sky Broadcasting

A potem kontynuowała swoją relację, jak została wygwizdana na Comic-Conie:

Chyba trochę mnie to zdenerwowało. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że ​​mnie to nie zasmuciło. Ale na szczęście było wystarczająco dużo osób wspierających serial, więc naprawdę nie zwracałam na to uwagi.

Sackhoff miała wtedy 23 lata, ale żyła w "błogiej nieświadomości młodości". Natomiast przyznała, że ​​gdyby stało się to teraz, ta reakcja prawdopodobnie by ją załamała.

I tak nie sądziłam, że serial przetrwa, więc to było raczej nieważne, nic wielkiego - chwilowe zjawisko. Byłam w Hali H, prawda? Powoli zaczęło to przemawiać do ludzi. Potem chodziłam na konwenty, kolejka była dłuższa, a ludzie byli bardziej przychylni. Mówili: "Nie chciałem tego polubić, a uwielbiam to".

Battlestar Galactica było nową wersją serialu z 1978 roku. Ostatecznie nakręcono 4. sezony, które były emitowane w latach 2004-2009. Produkcja cieszyła się dużą popularnością oraz uzyskała wysokie oceny. Powstał również prequelowy spin-off pt. Caprica (2010). Warto też przypomnieć, że od 2019 roku trwały prace nad rebootem serialu dla platformy Peacock. Jednak zrezygnowano z tego projektu, który ma zostać sprzedany innej stacji lub streamerowi.

