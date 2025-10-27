Katee Sackhoff wybuczana przez fanów. Jak wspomina początki Battlestar Galactica?

Ponad 20 lat temu Katee Sackhoff wzięła udział w panelu dyskusyjnym na San Diego Comic-Con poświęconemu serialowi Battlestar Galactica. Nie spotkała się z ciepłym przyjęciem, o czym opowiedziała w najnowszej rozmowie.
Czytaj więcej: Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy. 5 wyjątkowych tytułów
Katee Sackhoff o tym, jak wygwizdano ją na SDCC
Katee Sackhoff, która w serialu wcielała się w kapitan Karę "Starbuck", w programie The Joe Rogan Experience opowiedziała o swoich wrażeniach z tego konwentu fanów z 2003 roku.
Hala H to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na SDCC, gdzie odbywają się rozmowy z twórcami oraz obsadą najpopularniejszych filmów i seriali, a także prezentowane są nowe materiały promocyjne. Aktorka następnie powiedziała:
A potem kontynuowała swoją relację, jak została wygwizdana na Comic-Conie:
Sackhoff miała wtedy 23 lata, ale żyła w "błogiej nieświadomości młodości". Natomiast przyznała, że gdyby stało się to teraz, ta reakcja prawdopodobnie by ją załamała.
Battlestar Galactica było nową wersją serialu z 1978 roku. Ostatecznie nakręcono 4. sezony, które były emitowane w latach 2004-2009. Produkcja cieszyła się dużą popularnością oraz uzyskała wysokie oceny. Powstał również prequelowy spin-off pt. Caprica (2010). Warto też przypomnieć, że od 2019 roku trwały prace nad rebootem serialu dla platformy Peacock. Jednak zrezygnowano z tego projektu, który ma zostać sprzedany innej stacji lub streamerowi.
Najlepsze seriale science fiction w historii [RANKING] - miejsca od 50. do 26.
Najlepsze seriale science fiction w historii [RANKING] - miejsca od 25. do 1.
Źródło: Deadline