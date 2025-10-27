Reklama
Katee Sackhoff wybuczana przez fanów. Jak wspomina początki Battlestar Galactica?

W 2003 roku gwiazda Battlestar Galactica spotkała się z nieprzychylnym przyjęciem fanów podczas San Diego Comic-Con. Katee Sackhoff​ przyznała, że sytuacja ją trochę zdenerwowała.
Magda Muszyńska
Tagi:  Battlestar Galactica 
wybuczany początki
Battlestar Galactica fot. NBC // British Sky Broadcasting
Ponad 20 lat temu Katee Sackhoff wzięła udział w panelu dyskusyjnym na San Diego Comic-Con poświęconemu serialowi Battlestar Galactica. Nie spotkała się z ciepłym przyjęciem, o czym opowiedziała w najnowszej rozmowie.

Czytaj więcej: Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy. 5 wyjątkowych tytułów

Katee Sackhoff o tym, jak wygwizdano ją na SDCC

Katee Sackhoff, która w serialu wcielała się w kapitan Karę "Starbuck", w programie The Joe Rogan Experience opowiedziała o swoich wrażeniach z tego konwentu fanów z 2003 roku.

Zatrzymaliśmy się w Hali H i zostałam wygwizdana. Wybuczano mnie!

Hala H to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na SDCC, gdzie odbywają się rozmowy z twórcami oraz obsadą najpopularniejszych filmów i seriali, a także prezentowane są nowe materiały promocyjne. Aktorka następnie powiedziała:

Internet jeszcze nie istniał, prawda? Był zupełnie nowy. Trzeba było pójść do kawiarenki internetowej i kupić 30 minut… Więc poszłam do kawiarenki internetowej, bo ktoś powiedział: "Chyba rozmawiają o serialu na forach". A ja pomyślałam: "Co to jest internet?". Więc sprawdziłam to. Zalogowałam się i zobaczyłam ten wątek oraz całą tę nienawiść, którą w nim dostawałam!

fot. NBC // British Sky Broadcasting

A potem kontynuowała swoją relację, jak została wygwizdana na Comic-Conie:

Chyba trochę mnie to zdenerwowało. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że ​​mnie to nie zasmuciło. Ale na szczęście było wystarczająco dużo osób wspierających serial, więc naprawdę nie zwracałam na to uwagi.

Sackhoff miała wtedy 23 lata, ale żyła w "błogiej nieświadomości młodości". Natomiast przyznała, że ​​gdyby stało się to teraz, ta reakcja prawdopodobnie by ją załamała.

I tak nie sądziłam, że serial przetrwa, więc to było raczej nieważne, nic wielkiego - chwilowe zjawisko. Byłam w Hali H, prawda? Powoli zaczęło to przemawiać do ludzi. Potem chodziłam na konwenty, kolejka była dłuższa, a ludzie byli bardziej przychylni. Mówili: "Nie chciałem tego polubić, a uwielbiam to".

Battlestar Galactica było nową wersją serialu z 1978 roku. Ostatecznie nakręcono 4. sezony, które były emitowane w latach 2004-2009. Produkcja cieszyła się dużą popularnością oraz uzyskała wysokie oceny. Powstał również prequelowy spin-off pt. Caprica (2010). Warto też przypomnieć, że od 2019 roku trwały prace nad rebootem serialu dla platformy Peacock. Jednak zrezygnowano z tego projektu, który ma zostać sprzedany innej stacji lub streamerowi. 

Najlepsze seriale science fiction w historii [RANKING] - miejsca od 50. do 26. 

arrow-left 50. V: Decydująca bitwa (1984) Źródło: materiały prasowe arrow-right
50. V: Decydująca bitwa (1984)
49. Gwiezdne wrota: wszechświat (2009-2011)
48. Buck Rogers in the 25th Century (1979-1981)
47. Almost Human (2013-2014)
46. Obi-Wan Kenobi (2022)
45. Defiance (2013-2015)
44. The Boys (2019 - nadal)
43. Daredevil (2015-2018)
42. Strefa mroku (1985-1989)
41. Autostopem przez galaktykę (1981)
40. Gwiezdne wojny: Wojny Klonów (2008-2014)
39. Sliders - Piąty wymiar (1995-2000)
38. Star Trek: Discovery (2017-2024)
37. Czarne lustro (2011 - nadal)
36. Torchwood (2006-2011)
35. The Umbrella Academy (2019-2023)
35. The Umbrella Academy (2019-2023)
33. Dark Matter (2015-2017)
32. Agenci T.A.R.C.Z.Y. (2013-2020)
31. Gwiezdne wojny: Andor (2022 - nadal)
30. Magazyn 13 (2009-2014)
29. Eureka (2006-2012)
28. Star Trek: Picard (2020-2023)
27. V (1984-1985)
26. Ucieczka w kosmos i wojny Rozjemców (2004)

Najlepsze seriale science fiction w historii [RANKING] - miejsca od 25. do 1. 

arrow-left 25. Altered Carbon (2018-2020) Źródło: materiały prasowe arrow-right
25. Altered Carbon (2018-2020)
24. Westworld (2016-2022)
23. Zagubieni w kosmosie (2018-2021)
22. Battlestar Galactica (1978-1979)
21. Zagubiony w czasie (1989-1993)
20. Futurama: Przygody Fry'a w kosmosie (1999-2023)
19. Fringe: Na granicy światów (2008-2013)
18. Star Trek: Enterprise (2001-2005)
17. Babilon 5 (1994-1998)
16. Ucieczka w kosmos (1999-2003)
15. Gwiezdne wrota: Atlantyda (2004-2009)
14. Star Trek: Voyager (1995-2001)
13. Star Trek: Stacja kosmiczna (1993-1999)
12. Orville (2017 - prawdopodobnie nadal)
11. Strefa mroku (1959-1964)
10. Star Trek (1966-1969)
9. Stranger Things (2016-2024)
8. Doktor Who (2005 - nadal)
7. Z Archiwum X (1993-2018)
6. The Mandalorian (2019 - nadal)
5. Battlestar Galactica (2004-2009)
4. Gwiezdne wrota (1997-2007)
3. Star Trek: Następne pokolenie (1987-1994)
2. Firefly (2002-2003)
1. The Expanse (2015-2022)

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Battlestar Galactica 
wybuczany początki
