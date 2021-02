Kena: Bridge of Spirits niczym film Pixara. Nowy zwiastun gry zachwyca

fot. Ember Lab

Podczas lutowego State of Play nie zabrakło nowego zwiastuna gry Kena: Bridge of Spirits, którą ujawniono w roku 2020. Materiał przedstawił zarówno scenki fabularne, jak i fragmenty rozgrywki i trzeba przyznać, że prezentuje się to naprawdę świetnie, a w sieci nie brak porównań do filmów studia Pixar.

Kena: Bridge of Spirits zapowiadane jest jako przygodowa gra akcji, która połączy dynamiczną akcję, eksplorację, walkę i historię. Główna bohaterka będzie starała się odkryć historię opuszczonej wioski, a w zadaniu tym będą wspierać ją przeurocze stworki nazwane Rot.

Niestety jest też i gorsza wiadomość. Nieoficjalne plotki i przecieki sugerowały, że dzieło studia Ember Lab zadebiutuje już wiosną tego roku. Tak się jednak nie stanie i premierę zaplanowano dopiero na końcówkę wakacji, a konkretnie 24 sierpnia tego roku. Gra dostępna będzie na czasową wyłączność konsol PlayStation 5 i PlayStation 4 oraz PC.