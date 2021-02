Final Fantasy 7 Remake Intergrade zapowiedziane. Yuffie powraca!

fot. Square Enix

Na lutowym State of Play nie zabrakło pewnej niespodzianki. Pod koniec transmisji zaprezentowano zwiastun Final Fantasy 7 Remake Intergrade, czyli rozszerzonej wersji produkcji z ubiegłego roku. Nowe wydanie wykorzysta możliwości konsoli PlayStation 5, a przy tym zaoferuje graczom również możliwość zakupu dodatkowego epizodu, w którym powraca Yuffie.

Aktualizacja gry do wersji na PS5 będzie darmowa dla wszystkich posiadaczy tej produkcji na PlayStation 4. Gracze otrzymają m.in. znacząco skrócone czasy ładowania, kilka trybów graficznych (oferujących wybór między rozdzielczością i płynnością), a także lepsze tekstury, oświetlenie czy efekty mgły. Intergrade doda też do gry nowy poziom trudności oraz tryb fotograficzny. Po dokonaniu ulepszenia można będzie też skusić się na zakup nowego, płatnego epizodu, który przedłuży zabawę i wprowadzi do niej nową historię i bohaterów. Można spodziewać się, że będzie stanowiło on swego rodzaju pomost pomiędzy pierwszą i drugą częścią remake'u.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade - premiera 10 czerwca 2021 roku.