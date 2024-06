Urokliwa gra Kena: Bridge of Spirits wkrótce trafi na konsole z rodziny Xbox

fot. Ember Lab

Kena: Bridge of Spirits jak na razie dostępna jest na konsolową wyłączność PlayStation, ale taki stan rzeczy nie potrwa już zbyt długo. Twórcy zapowiedzieli, że ich produkcja wkrótce pojawi się na konkurencyjnych sprzętach, a konkretnie konsolach z rodziny Xbox. Zainteresowani będą mogli sięgnąć po wydanie fizyczne lub cyfrowe, a premierę zaplanowano na 15 sierpnia.

Gra w wersji na Xboksa zawierać będzie nie tylko wcześniejszą aktualizację Anniversary DLC (wprowadzającą między innymi tryb Nowa Gra Plus i cyfrowe przedmioty), ale też unikalne dodatki, takie jak pirackie kapelusze dla Rotów, unikalną Laskę Keny oraz Złotą Skórkę Rot. Dla użytkowników Series X dostępna będzie również fizyczna wersja Premium, w której skład wejdzie cyfrowa ścieżka dźwiękowa i naklejki.

Nam gra się podobała, o czym możecie przeczytać w recenzji, w której napisaliśmy:

Kena: Bridge of Spirits nie jest grą idealną: poziom trudności bywa dość nierówny, niektóre starcia z bossami mogą delikatnie sfrustrować, a od czasu do czasu natkniemy się na niewidzialne ściany czy drobne błędy, które przypomną, że nie obcujemy z produkcją o ogromnym budżecie. Mimo tego jest to doświadczenie, które warto przeżyć: dla wspaniałego klimatu, cudownej oprawy i rozgrywki, która jest zwyczajnie przyjemna.