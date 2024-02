Kenneth Mitchell zmarł w wieku 49 lat. To aktor z Kapitan Marvel i Star Trek: Discovery

fot. YouTube (Star Trek)

Kenneth Mitchell zmarł w wieku 49 lat z powodu stwardnienia zanikowego bocznego. Kanadyjski aktor wystąpił w wielu produkcjach serialowych oraz filmowych. W Star Trek: Discovery wcielał się w wiele ról naraz - w Kola, Kol-Sha, Tenavika oraz Aurellio. Użyczał również swojego głosu w Star Trek: Lower Decks, a nawet należał do Kinowego Uniwersum Marvela jako ojciec Kapitan Marvel, Joseph Danvers. Mogliście go znać również z takich produkcji jak Stary człowiek, Częstotliwość, Code Black: Stan krytyczny czy The Astronaut Wives Club.

Na oficjalnym koncie aktora na Instagramie pojawiło się oświadczenie w sprawie jego odejścia:

Przez pięć i pół roku Kenneth mierzył się z okropnymi wyzwaniami, które postawiło przed nim stwardnienie zanikowe boczne. I w typowy dla Kena sposób, zdołał on wznieść się ponad każde z nich z gracją i zaangażowaniem, żyjąc szczęśliwie i pełnią życią. Żył w myśl zasad, że każdy dzień jest darem i nigdy nie jesteśmy sami.

Kenneth Mitchell zdiagnozowany w 2018 roku

W 2020 roku aktor powiedział publicznie o swojej diagnozie, o której dowiedział się w 2018 roku. Od 2019 roku używał już wózka inwalidzkiego, co stanęło mu na drodze do zrealizowania głównej roli w serialu, która wymagała od niego przeprowadzki.

Wydaje mi się, że z czasem stało się to kwestią przyjęcia tego z gracją. Trzeba było znaleźć w tym piękno na swój sposób. Nie zapomnę jak jeden z kolegów z planu Star Treka, który też zmagał się z chorobami i podobnymi sprawami, powiedział mi: "Masz wybór. Można na to patrzeć na wiele sposobów, ale może spróbuj patrzeć na to jak na dar, który pozwala ci doświadczyć życia w sposób, który nie dotyczy większości osób."