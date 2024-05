Deadpool & Wolverine - warianty Pyskatego Najemnika w pełnej okazałości. Headpool skradnie film?

fot. Marvel/20th Century Studios

Widzieliśmy już różne grafiki wariantów Deadpoola, czyli jego inne wersja z alternatywnych światów równoległych. Do tej pory jednak były one w niskiej jakości i nie prezentowały tych postaci w pełnej okazałości. Teraz do sieci trafiły nowe materiały, które pozwalają się przyjrzeć czterem z nich. Są tutaj Babypool, Kidpool, Dogpool oraz Headpool.

Z tym ostatnim związana jest spoilerowa plotka ( ma być on obciętą głowę Deadpoola z filmu X-Men Geneza: Wolverine - nasz bohater zabił go w scenie po napisach Deadpoola 2 ). Według dostępnych informacji nie są to jedynie warianty Pyskatego Najemnika, jakie zobaczymy na ekranie.

Deadpool & Wolverine - grafiki

Na grafikach widzimy też Wolverine'a Hugh Jackmana w pełnym kostiumie z maską. Obok tego w galerii jest nowe zdjęcie Wolverine'a z filmu, które pozwala lepiej przyjrzeć się jego kostiumowymi z rękawami (w zwiastunie były sceny, w których rękawów już nie miał).

Deadpool & Wolverine - Babypool

Deadpool & Wolverine - obsada

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Hugh Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.