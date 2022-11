Kevin sam w domu - Joe Pesci został poważnie poparzony na planie. Wyznanie aktora po latach

materiały prasowe

Kevin sam w domu to kultowa produkcja świąteczna, w której tytułowy bohater zostaje sam w domu i próbuje odeprzeć próby dwóch złodziejaszków biorących na cel dom jego rodziny. Joe Pesci, legendarny aktor znany z wielu kultowych ról w kinie gangsterskim, wcielił się w Harry'ego, który w pierwszej i drugiej części miał do czynienia z Kevinem. Na planie drugiej części - Kevin sam w Nowym Jorku - doszło jednak do poważnego oparzenia na ciele aktora.

Joe Pesci po latach wspomina, że podczas kręcenia pamiętnej sceny z palącą się czapką, doznał poważnych oparzeń.

Poza spodziewanymi stłuczeniami, siniakami i ogólnym bólem, który kojarzy się ze slapstickiem, doznałem poważnych oparzeń na czubku głowy podczas kręcenia sceny, w której podpalona zostaje czapka Harry'ego. Miałem szczęście, że profesjonalni kaskaderzy wykonywali naprawdę trudne wyczyny.

Od premiery sequela minęło 30 lat, a Pesci wystąpił w dwóch pierwszych częściach. Zapytany o to, czy powróciłby na kolejną odsłonę franczyzy, nie był pewien, czy dałoby się ponownie uchwycić tamtą magię.

Chociaż nigdy nie mówię nigdy, myślę, że trudno byłoby powtórzyć tamten sukces, ale i ogólną niewinność oryginałów. Teraz są inne czasy; postawy i priorytety zmieniły się w ciągu 30 lat.

Poniżej możecie przypomnieć sobie scenę, o której mowa: