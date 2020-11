Kevin sam w domu - reżyser oryginału krytykuje reboot szykowany przez Disney+

fot. materiały prasowe

Pod koniec 2019 roku ogłoszono, że powstanie reboot kultowego filmu Kevin sam w domu. Projekt zostanie nakręcony dla platformy Disney+. Obecnie prace nad nim są wstrzymane z powodu pandemii. Obraz wyreżyseruje Dan Mazer, a w główną rolę w produkcji wcieli się Archie Yates (Jojo Rabbit). Chris Columbus, czyli reżyser oryginalnego filmu i jego kontynuacji w rozmowie z portalem Insider wypowiedział się o pomyśle na reboot. Stwierdził, że dla niego nie ma on sensu. Jest on głęboko przekonany, że nie należy przerabiać filmów, które mają tak długą żywotność jak Kevin. Sytuację tę porównał do kolejnych aktorskich wersji animowanych hitów Disneya.

fot. materiały prasowe

Dla przypomnienia bohaterem oryginalnego filmu jest wspomniany chłopiec Kevin, który przypadkowo pozostaje w domu, podczas, gdy jego rodzina wylatuje na święta, w całym zamieszaniu zapominając o nim. Nasz bohater w trakcie swojej samotnej przygody będzie musiał zmierzyć się z duetem rabusiów, którzy chcą okraść jego dom. Jednak przestępcy nie wiedzą, że trafili na całkiem pomysłowego dzieciaka. Druga część była oparta na tej samej koncepcji, a akcja przeniosła się do Nowego Jorku.