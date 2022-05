Kevin Spacey powraca. Zagra w filmie historycznym o wnuku Czyngis-chana

fot. materiały prasowe

Kevin Spacey podpisał kontrakt na rolę w dramacie historycznym 1242 - Gateway to the West. Projekt będzie sprzedawany podczas targów w Cannes, więc producenci mają nadzieję zebrać finansowanie. Jest to koprodukcja brytyjska, węgierska i mongolska.

Zdjęcia ruszą w październiku 2022 roku w Mongolii i na Węgrzech. W obsadzie są także Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark-Jones oraz Genevieve Florence. Za kamerą stanie Peter Soos, doświadczony węgierski reżyser. A autorami scenariusza są Aron Horvath i Joan Lane.

1242 - o czym jest film?

Jest to historia o Batu-chanie, wnuku Czyngis-chana, który został wybrano dowódcą zachodniej części imperium mongolskiego. Jest umiejętnym wodzem wojskowym, który wygrywał wiele bitew od Chiny po Persję. Jego celem jest inwazja na Europę, która zostaje powstrzymana, gdy na swojej drodze na Węgrzech napotyka głęboko duchowego mężczyznę (w tej roli Spacey). To on ostatecznie doprowadzi do upadku Chana.

Istvan Bodzsar, Carlos Alperin, Norman Merry, Tim Smith, Paul Brett, Csaba Iski, Bayar Banzragch oraz Battushig Batbold są producentami.

Nie jest to pierwszy powrót Spaceya w Europie, bo raczej na role w Hollywood nie ma co liczyć. Zakończył prace nad włoskim filmem w reżyserii Franco Nero, o którym pisaliśmy w 2021 roku. Kevin Spacey zagrał detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie niesłusznie oskarżonego o pedofilię mężczyzny (w tej roli sam Nero). Do tej pory żaden projekt, w którym zagrał Spacey po powrocie nie doczekał się premiery ani dystrybucji.