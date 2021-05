Kevin Spacey uniknie pozwu na 40 milionów? Sąd nakazał powodowi ujawnienie tożsamości

fot. materiały prasowe

Oskarżony o molestowanie seksualne Kevin Spacey najprawdopodobniej uniknie wartego 40 milionów pozwu w sprawie dotyczącej molestowania seksualnego. Przypomnijmy, że Spacey został pozwany przez Anthony'ego Rappa o napaść seksualną, a skargę ze znanym ze Star Treka aktorem złożył współpowód ukrywający się pod pseudonimem "C.D.". Okazuje się bowiem, że sędzia federalny w Nowym Jorku oddalił wniosek, w którym oskarżyciel prosił o utrzymanie swojej tożsamości w tajemnicy. Chociaż powód skrywający się pod pseudonimem ma 10 dni na to, by ujawnić swoją prawdziwą tożsamość, jego prawnik już teraz wyznał, że jego klient nie jest do tego zdolny emocjonalnie i rezygnuje z roszczeń. Wobec tego pozew przeciwko aktorowi House of Cards najprawdopodobniej zostanie oddalony, a Spacey nie zapłaci 40 milionów odszkodowania.

Swą decyzję sąd uzasadnił tym, iż "D.C." opowiadał w mediach o molestowaniu, jakiego dopuścić miał się Spacey, i tym samym podejmował działania, które wiązały się z ryzykiem ujawnienia prawdziwej tożsamości.

Warto dodać, że nawet jeśli aktorowi uda się wybrnąć z oskarżeń w Nowym Jorku, to na tym nie skończą się jego problemy. Prokuratura w Wielkiej Brytanii wciąż przygląda się oskarżeniom o molestowanie w sześciu sprawach.