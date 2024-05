Kiedy początek zdjęć do Szybkich i wściekłych 11? Tyrese Gibson o filmie

fot. Universal Pictures

Szybcy i wściekli 10 zakończyli się wielkim cliffhangerem, dlatego widzowie niecierpliwie wypatrują kolejnej części, która według doniesień ma być ostatnią odsłoną tej serii filmów. Wciąż jednak fani czekają na informacje dotyczące tego, kiedy aktorzy wrócą na plan zdjęciowy, aby dokończyć historię Dominica Toretto i jego rodziny. Tyrese Gibson rzucił nieco światła na tę kwestię.

Aktor wcielający się w Romana Pearce we franczyzie Szybcy i wściekli w rozmowie z CBR zdradził, kiedy spodziewa się powrotu na plan jedenastej części. Wyjaśnił też, skąd wzięło się opóźnienie.

Z powodu strajku, obu strajków, doszło do poważnych opóźnień w pisaniu [scenariusza] i postawieniu filmu na nogi. Słyszałem, że zaczniemy go kręcić już w 2025 roku, na samym początku roku.

Przypomnijmy, że Szybcy i wściekli 11 mają zaplanowaną premierą na kwiecień 2025 roku, więc wydaje się mało prawdopodobnym to, że film trafi do kin w tym terminie. Gibson dodał:

Myślę, że teraz istnieje presja, aby podnieść poziom filmu i przenieść go na inny poziom. Zobaczyliście [w filmie] Gal Gadot i The Rocka, którzy powrócili, co jest ekscytujące.

Na początku tego roku pojawiały się informacje, że film "wróci do podstaw" i będzie miał nowego złoczyńcę. W wywiadzie Gibson wyjaśnił, że sugestie fanów są traktowane poważnie przez scenarzystów.

Wiem, że fani przez lata chcieli w pewnym sensie ugruntować film i wrócić do wyścigów ulicznych, a jednocześnie uciec od przebywania w kosmosie i wszystkich innych rzeczy.

Aktor dodał, że scenarzyści naprawdę starają się poukładać wszystkie wątki, aby mieć pewność, że gdy fani przyjdą do kina to film sprawi im dużo radości. Dalej kontynuował:

Słyszałem, że słuchają fanów i dostają opinie tego, czego oni chcą, więc myślę, że będziemy musieli wspiąć się kilka oczek wyżej w wyścigach ulicznych. Jednocześnie celem [filmu] jest rozrywka. Podczas oglądania Szybkich i wściekłych powinieneś zjeść co najmniej trzy pełne kubełki popcornu, co będzie oznaczać, że wykonaliśmy naszą pracę, zapewniając rozrywkę .

Przypomnijmy, że wcześniej zostanie nakręcony film, który skupi się na Luke'u Hobbsie granym przez Dwayne'a Johnsona. Ma on stanowić pomost pomiędzy 10. a 11. częścią Szybkich i wściekłych.

