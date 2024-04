Szybcy i wściekli 11 - Vin Diesel o przygotowaniach. Zapowiada trening do scen kaskaderskich!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Vin Diesel zapowiada "intensywne" sekwencje z udziałem samochodów w Szybkich i wściekłych 11. W najnowszym filmiku opublikowanym na Instagramie, aktor dopiero wyszedł z produktywnego spotkania poświęconego filmowi. Oprócz wyrażenia wdzięczności za możliwość grania na planie, który przyniósł mu mnóstwo wspomnień, opowiedział o procesie przedprodukcji. Przyznał, że zaplanowane sceny wymagają odpowiednich treningów.

- Dzisiaj, na długo przed rozpoczęciem zdjęć, musimy opracować całą logistykę. A ponieważ w nadchodzącym filmie sekwencje jazdy będą bardzo intensywne, musimy wcześnie zacząć nad nimi pracować. Muszę ćwiczyć, aby mieć pewność, że jest to tak bezpieczne, jak to możliwe. Jednocześnie to musi być tak intensywne, jak wszyscy tego chcecie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vin Diesel (@vindiesel) ROZWIŃ ▼

Szybcy i wściekli 11 - co wiadomo?

Za kamerą znów stanie Louis Leterrier, reżyser 10. części. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący film będzie pożegnaniem Vin Diesela z serią, która nadal będzie kontynuowana. Trwają prace nad pomostem pomiędzy dziesiątką i jedenastką z Dwaynem Johnsonem oraz kolejnym filmem, którego szczegóły nie są znane.

Szybcy i wściekli 11 - premiera filmu została zaplanowana na 4 kwietnia 2025 roku.

Szybcy i wściekli - najlepsze samochody w serii [RANKING]

Samochody są sercem tej franczyzy. Trudno jednak określić, jaki jest najlepszy. Niektórzy z poniższych kandydatów są niewiarygodnie szybcy, a inni jak różowe auto Suki wyglądają tak kultowo, że nie można przejść obok nich obojętnie. Zobaczcie nasz subiektywny ranking.