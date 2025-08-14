Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Oficjalna data!
Thunderbolts to znakomicie oceniany film Marvela, który przeszedł trochę bez echa w kinach, pomimo świetnych ocen widzów i krytyków. Gdzie obejrzeć w domu? Jeszcze w sierpniu superprodukcja pojawi się w Disney+!
Thunderbolts to znakomicie oceniany film Marvela, który przeszedł trochę bez echa w kinach, pomimo świetnych ocen widzów i krytyków. Gdzie obejrzeć w domu? Jeszcze w sierpniu superprodukcja pojawi się w Disney+!
Marvel Studios oficjalnie odsłania karty. Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Odbędzie się już 27 sierpnia 2025 roku na całym świecie. Koniec spekulacji i plotek. Każdy, kto nie oglądał filmu w kinach, pomimo świetnych ocen widzów i krytyków, będzie mógł nadrobić w domu w streamingu.
Thunderbolts* w Disney+
Opublikowano specjalny plakat promujący tę premierę. Oznacza to, że w streamingu opartym na subskrypcji film będzie można obejrzeć prawie cztery miesiące po kinowej premierze. Wcześniej był dostępny w sprzedaży cyfrowej w sklepach VOD.
Opis fabuły Thunderbolts*
W Thunderbolts* Marvel tworzy nietypowy zespół bohaterów, do którego trafiają Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost i John Walker. Gdy wpadają w śmiertelną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków zostaje zmuszona do podjęcia niebezpiecznej misji. Ta konfrontuje ich z najmroczniejszymi zakamarkami własnej przeszłości. Czy drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się – jako coś znacznie większego – zanim będzie za późno?
Źródło: Marvel Studios
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1951, kończy 74 lat