Przeczytaj w weekend
Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Oficjalna data!

Thunderbolts to znakomicie oceniany film Marvela, który przeszedł trochę bez echa w kinach, pomimo świetnych ocen widzów i krytyków. Gdzie obejrzeć w domu? Jeszcze w sierpniu superprodukcja pojawi się w Disney+!
Thunderbolts* fot. materiały prasowe
Marvel Studios oficjalnie odsłania karty. Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Odbędzie się już 27 sierpnia 2025 roku na całym świecie. Koniec spekulacji i plotek. Każdy, kto nie oglądał filmu w kinach, pomimo świetnych ocen widzów i krytyków, będzie mógł nadrobić w domu w streamingu.

Thunderbolts* w Disney+

Opublikowano specjalny plakat promujący tę premierę. Oznacza to, że w streamingu opartym na subskrypcji film będzie można obejrzeć prawie cztery miesiące po kinowej premierze. Wcześniej był dostępny w sprzedaży cyfrowej w sklepach VOD.

nullfot. Marvel

Opis fabuły Thunderbolts*

W Thunderbolts* Marvel tworzy nietypowy zespół bohaterów, do którego trafiają Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost i John Walker. Gdy wpadają w śmiertelną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków zostaje zmuszona do podjęcia niebezpiecznej misji. Ta konfrontuje ich z najmroczniejszymi zakamarkami własnej przeszłości. Czy drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się – jako coś znacznie większego – zanim będzie za późno?

Źródło: Marvel Studios

