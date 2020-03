Kierunek: Noc - nowy teaser serialu Netflixa bazującego na książce Jacka Dukaja

Kierunek: Noc to serial przez Netflixa zapowiadany jako pierwszy belgijski serial oryginalny. Ma mieć on 6 odcinków, a za kamerą stoi duet reżyserów z Belgii - Inti Calfat i Dirk Verheve. Tomasz Baginski oraz Jacek Dukaj (autor książki Starość aksolotla - to z niej twórcy zaczerpnęli pomysł na historię) są producentami wykonawczymi. Natomiast showrunnerem całości jest Jason George, znany z pracy przy serialach Narcos i The Protector. Enter Chien et Loop to belgijska wytwórnia, która odpowiada za produkcję. W serii wystąpi międzynarodowa obsada z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji oraz Turcji. W jej skład wchodzą Ksawery Szlenkier, Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo, Mehmet Kurtulus, Yassine Fadel, Laura Sepul i Nicolas Aleshine.

Akcję serialu „KIERUNEK: NOC” rozpoczyna nagłe niewyjaśnione zdarzenie: promienie słońca zaczynają zabijać wszystko, co pojawi się na ich drodze. Pasażerowie i członkowie załogi nocnego lotu z Brukseli obierają kierunek na zachód, aby pozostać w bezpiecznych objęciach nocy. Teraz ich wszystkich łączy jedno: pragnienie przetrwania za wszelką cenę. Jednak konflikty na pokładzie mogą okazać się równie zabójcze, co promienie słoneczne.

Zobaczcie nowy teaser serialu:

Kierunek: Noc - data premiery została ustalona na 2020 roku, ale brak nowych szczegółów na ten temat.