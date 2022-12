John Cena i Jason Momoa w Killer Vacation. Nowa komedia akcji od Warner Bros.

fot. Warner Bros.

John Cena, znany z Peacemakera i Legionu samobójców: The Suicide Squad, oraz Jason Momoa, znany z Aquamana i Diuny, zagrają w nowej komedii akcji od Warner Bros., Killer Vacation.

Killer Vacation – co wiemy?

Szczegóły dotyczące fabuły filmu nie są znane. Jego scenariusz napisany został przez Marka i Briana Gunnów, wcześniej odpowiedzialnych za Brightburna: Syna ciemności. John Rickard i Peter Safran zajmą się produkcją.

fot. Warner Bros.

Cena obecnie występuje w Peacemakerze HBO, który doczeka się 2. sezonu. Ttytułową postać zagrał wcześniej w Legionie samobójców: The Suicide Squad. Do innych nadchodzących projektów aktora zaliczają się Honeymoon Friends, sequel Wakacyjnych przyjaciół Claya Tarvera, a także Freelance Pierre’a Morela i Ricky Stanicky Petera Farrelly’ego.

Momoa poprzednio pracował z Warner Bros. nad Aquamanem Jamesa Wana i Diuną Denisa Villeneuve’a. Aktor zagra także w drugiej części Aquamana, Aquaman i Zaginione Królestwo, którego światowa premiera przypada na 25 grudnia 2023 roku. W ostatnim czasie pojawił się w westernie The Last Manhunt, Krainie snów Netflixa i See Apple TV+. Zobaczyć go będzie można także w nadchodzącym Fast X, filmie z serii Szybcy i wściekli.